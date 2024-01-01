На "кубик" G-Class одягли пухову куртку: як це виглядає

В нових розробках Mercedes-Benz скооперувався з іншими брендами. Для створення "витвору мистецтва" Mercedes-Benz і Moncler об’єднали зусилля для одноразового проєкту G‑Class Past II Future. Він базується на кабріолеті 1990-х років і був модифікований дизайнером NIGO.

Ця серія, пише carscoops.com, вийде обмеженим тиражем у 20 одиниць і, ймовірно, здобуде у шанувальників неоднозначну оцінку. Новачок має матовий двоколірний зовнішній вигляд у сірому та оливково-зеленому кольорах. До них приєдналися чорні та золоті акценти, а також м’який верх, натхненний пуховою курткою Moncler.

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Як зазначають розробники, це робить модель смішною, але це не єдиний дивний штрих, оскільки є також золота паливна каністра та спеціальна звукова система з "буксами", встановленими на каркасних опорах для даху. Інші основні моменти включають чорні сталеві колеса та тканинні сидіння в стилі ретро.

Mercedes-Benz показує G-Class, натхненний дутою стьобаною курткою, і нову версію «Past II Future». Фото: Mercedes-Benz

До них приєдналися значок "Минуле II Майбутнє" та унікальна кришка запасного колеса. Зміни в інтер’єрі незначні, але, схоже, включають ретро-оббивку та написи, що зазначають, що модель "Одна з 20".

Постачання 20 машин заплановано на квітень 2025 року. Вони базуватимуться на G 450 d і G 500. В першому випадку клієнти зможуть отримати 3,0-літровий дизель, що розвиває 362 к.с. та 750 Нм крутного моменту. Це дозволяє позашляховику розганятися від 0 до 100 км/год за 5,8 секунди, перш ніж досягти максимальної швидкості 210 км/год.

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Якщо є охота, то можна взяти версію на G 500, що має 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 443 к.с. і крутним моментом 560 Нм. Це зменшує час розгону з 0 до 100 км/год до 5,4 секунди, але максимальна швидкість залишається без змін і становить 210 км/год.