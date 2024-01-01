На Львовщине снегоуборочной машине придется работать летом

Машина дорожная комбинированная МДКЗ-26 (солеразбрасыватель) придет в зимней версии, но это на самом деле всесезонный автомобиль.

Как отмечает на своем сайте пресс-служба Шептицкого горсовета (до недавнего времени Червоноград, Львовская область), автомобиль такого исполнения адаптирован для содержания дорог круглый год.

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Особенностью такой техники является то, что это в первую очередь самосвал JАС N200 (двигатель Cummins ISD285.50, дизельный 277 л.с., Euro 5) с колесной формулой 4 х 2. В его кузове размещается бункер для сухих песчано-соляных смесей с кормовым разбрасывателем. В таком исполнении техника выходит зимой на борьбу с гололедом: заготовленный на пескобазах материал по подобранной рецептуре порционно рассыпается на поверхности асфальта или брусчатки.

Фото: Шептицкая громада

Там установлен солеразбрасыватель Pronar SPT 40 и отвал PU-S32H. Если фронтальный плуг с системой поворота влево или вправо является всесезонным атрибутом для земляных, снегоочистительных бульдозерно-грейдерных операций на поверхности дороги, то бункерный блок с дозатором и разбрасывателем сделан для использования в холодное время года, когда нужны надежные средства борьбы с гололедом.

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Обычно вместимость бункера для реагентов может колебаться в диапазоне 4,5 - 6,0 куб. м, а емкость для соляного раствора – 1800 л. Какой именно размер бункера поступил к коммунальщикам Шептицкой громады, не сообщается.

Фото: Шептицкая громада

На днях автомобиль пройдет государственную регистрацию и будет включен в работу коммунальной службы, ведь демонтаж бункера с блоком разбрасывателя займет от силы час и тогда будет полноценный самосвал для широкого диапазона хозяйственных работ.