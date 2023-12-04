Компания АВТЕК выполнила очередной заказ Группы компаний "Автострада": в автопарк ведущего украинского дорожного строительно-эксплуатационного предприятия отправился очередной самосвал МАN с оборудованием для зимнего содержания дорог.

Комбинированная дорожная машина (КДМ) на ходовой 4-осной базе MAN TGS 41.400 с колесной формулой 8х4 получила фронтальный снегоуборочный плуг. В кузове самосвала закреплен модульный бункер с распределителем жидких растворов.

Навесная и модульная рабочая атрибутика признанного в Европе хорватского производителя широкой палитры рабочей атрибутики для содержания дорог RASCO в Украине хорошо известна. В свое время таким оборудованием свои КДМ комплектовал АвтоКрАЗ.

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"Автострада" является давним поклонником техники MAN, особенно мощной модели TGS 41.400 с самосвальной платформой Meiller Kipper. И это уже не первый заказ на поставку самосвала именно в зимней комплектации с передним отвалом и кузовным модулем для жидких реагентов или сухих смесей.

Автомобили тяжелого класса серии TGS 41.400, в которой последние три цифры указывают на силовой потенциал дизельного двигателя, зимой незаменимы на снегоуборке и посыпке жидкими/сухими смесями поверхности дорог. А с весны до поздней осени уже идет классика – перевозки песка, щебня или асфальта на строительстве/ремонте дорог.

В зимней комплектации самосвала главное место занимает фронтальный снежный плуг со сменными сегментами подвижных ножей. Фото: АВТЕК

Сам отвал также сегментирован на четыре независимых блока, что позволяет адаптировать каждое из четырех лезвий под рельеф дороги: система эластичных полиуретановых креплений крыльев к балке плуга обеспечивает высокую приспособляемость к дорожному полотну. Это позволяет качественно убирать снег и при этом не разрушать установленные в дорожное полотно люки водопроводной сети.

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Благодаря гидравлическим цилиндрам угол положения отвала в горизонтальной и вертикальной плоскостях можно менять прямо из кабины во время снегоуборки. Длина плуга в 3,6 метра позволяет обрабатывать за один проход стандартную полосу движения по всей ее ширине, сворачивая снег на обочину или просто направо в ходе комплексной уборки с 3-4, а то и большего количества машин, все зависит от категории дороги.

Установленный в кузове модуль для жидких смесей рассчитан на 12 000 л растворов для борьбы с гололедом. Также там может стоять бункер для песчано-соляных смесей с разбрасывателем дозированных порций приготовленного материала на проезжую часть дороги.

Эксплуатационные бригады "Автострады" для качественного содержания зимних дорог до весны будут работать в режимы 24/7. Фото: "Автострада"

В целом компания "Автострада" с первыми снежными осадками вывела на дороги в зоне своей ответственности на территории Житомирщины, Винницкой, Черниговщины, Ровенской и Черкасской более 180 единиц техники. Эксплуатационные бригады задействовали пескоразбрасыватели, распределители соляных растворов, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, тракторы, роторные снегоочистители, бульдозеры.

Для качественного зимнего содержания дорог заготовлено 17 500 тонн технической соли и 68 000 тонн противогололедной смеси из соли и отсева.