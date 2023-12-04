Компанія АВТЕК виконала чергове замовлення Групи компаній "Автострада": в автопарк провідного українського дорожнього будівельно-експлуатаційного підприємства відправився черговий самоскид МАN з обладнанням для зимового утримання доріг.

Комбінована дорожня машина (КДМ) на ходовій 4-вісній базі MAN TGS 41.400 з колісною формулою 8х4 отримала фронтальний снігоприбиральний плуг. У кузові самоскида закріплено модульний бункер з розподільником рідких розчинів.

Навісна та модульна робоча атрибутика визнаного у Європі хорватського виробника широкої палітри робочої атрибутики для утримання доріг RASCO в Україні добре знана. У свій час таким обладнанням свої КДМ комплектував АвтоКрАЗ.

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"Автострада" є давнім прихильником техніки MAN, особливо потужної моделі TGS 41.400 з самоскидною платформою Meiller Kipper. І це вже не перше замовлення на постачання самоскида саме в зимовій комплектації з переднім відвалом та кузовним модулем для рідких реагентів чи сухих сумішей.

Автомобілі важкого класу серії TGS 41.400, в якій останні три цифри вказують на силовий потенціал дизельного двигуна, взимку незамінні на снігоприбиранні та посипанні рідкими/сухими сумішами поверхні доріг. А з весни до пізньої осені уже йде класика – перевезення піску, щебеню чи асфальту на будівництві/ремонті доріг.

У зимовій комплектації самоскида чільне місце займає фронтальний сніговий плуг зі змінними сегментами рухомих ножів. Фото: АВТЕК

Сам відвал також сегментований на чотири незалежні блоки, що дозволяє адаптувати кожне з чотирьох лез під рельєф дороги: система еластичних поліуретанових кріплень крил до балки плуга забезпечує високу пристосовність до дорожнього полотна. Це дозволяє якісно прибирати сніг і при цьому не руйнувати встановлені в дорожнє полотно ляди водогінної мережі.

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Завдяки гідравлічним циліндрам кут положення відвалу у горизонтальній та вертикальній площинах можна змінювати прямо з кабіни під час снігоприбирання. Довжина плуга у 3,6 метра дозволяє обробляти за один прохід стандартну смугу руху по усій її ширині, згортаючи сніг на узбіччя чи просто праворуч у ході комплексного прибирання з 3-4, а то більшої кількості машин, все залежить від категорії дороги.

Встановлений у кузові модуль для рідких сумішей розрахований на 12 000 л розчинів для боротьби з ожеледицею. Також там може стояти бункер для піщано-соляних сумішей з розкидачем дозованих порцій приготовленого матеріалу на проїжджу частину дороги.

Експлуатаційні бригади "Автостради" для якісного утримання зимових доріг до весни працюватимуть в режимі 24/7. Фото: "Автострада"

Загалом компанія "Автострада" з першими сніговими опадами вивела на дороги у зоні своєї відповідальності на території Житомирщини, Вінниччини, Чернігівщини, Рівненщини та Черкащини понад 180 одиниць техніки. Експлуатаційні бригади залучити піскорозкидачі, розподілювачі соляних розчинів, фронтальні навантажувачі, автогрейдери, трактори, роторні снігоочищувачі, бульдозери.

Для якісного зимового утримання доріг заготовлено 17 500 тонн технічної солі та 68 000 тонн протиожеледної суміші з солі та відсіву.