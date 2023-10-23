Проведенные в предпоследнюю неделю октября специализированные выставки КоммунТех-2023 и ДорТехЭкспо-2023 статус международных не потеряли, хотя война и внесла коррективы в их содержание и круг участников.

Следует отдать должное нашим машиностроителям, которые в условиях военного положения все же сумели сохранить производство и наладить выпуск техники. Крупноузловая сборка техники с ввозимых машинокомплектов уцелела и даже выросла, но по объемам все-таки лидируют заводы по производству всяческих надстроек, навесок и прицепных систем.

Конечно, шасси для производства колесной спецтехники используются импортные. Преобладают марки "европейской семерки", хотя есть бренды из Китая, Кореи, Японии. Правда, все они по понятным мотивам были представлены в Киеве дилерскими центрами и производственниками, выпускающими эту технику.

АВТЕК + Спецмаш + Hidro-Mak

Самым удивительным событием выставки можно считать не столько подиумы с дебютными машинами, сколько новость о подписании соглашения между компаниями "АВТЭК" и "Спецмаш" о консолидации производства мусоровозов по лицензированной технологии Hidro-Mak.

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Положить конец конкуренции между этими производителями помогли изменения в действующем законодательстве. Еще за три месяца до войны (16 декабря 2021 г.) Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".

Как помните, в процедуре госзакупок на сумму 200 и более тысяч гривен с прошлого года действует правило приоритетности приобретения техники с высоким уровнем локализации. Там четко указано, что "степень локализации производства – показатель местной составляющей в удельном весе стоимости сырья, материалов, узлов, агрегатов, деталей, составных частей и комплектующих изделий, работ, услуг и других составляющих отечественного производства в себестоимости товара, являющегося предметом закупки" . Разработан также график роста использования отечественных материалов и комплектующих.

Степень локализации производства должна быть равна или превышать:

в 2022 году – 10 процентов;

в 2023 году – 15 процентов;

в 2024 году – 20 процентов;

в 2025 году – 25 процентов;

в 2026 году – 30 процентов;

в 2027 году – 35 процентов;

с 2028 года – 40 процентов.

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Ранее "Спецмаш" производил для внутреннего рынка мусоровозы собственной конструкции. А компания "АВТЭК" ввозила на таможенную территорию турецкие более дорогие мусоровозы Hidro-Mak.

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Закон о приоритетности госзакупки машин с должной локализацией производства заставил соединить интересы всех трех участников процесса. "АВТЭК", как официальный представитель Ford Trucks, Foton, Hidro-Mac и обладатель полученной недавно лицензии на технологии Hidro-Mak, стал официальным партнером "Спецмаш". В свою очередь, "Спецмаш" передал "АВТЭКу" технологии на производство своих бункеров в Украине.

"АВТЭК" оформлением своей экспозиции доказал, что выступает со "Спецмаш" и Hidro-Mak единой командой. Фото: "АВТЭК"

Месяц назад "Спецмаш" приступил к лицензионному производству спецтехники по технологиям Hidro-Mak с локализацией на уровне 25-30%, опередив государственный график степени локализации по меньшей мере на два года. Уже к 2025-му уровень локализации достигнет 40%.

Теперь мусоровозы трех размерных групп (10, 15 и 22 куб. м) "АВТЭК" начинает реализовывать через собственную сеть. Такое партнерство пойдет на пользу и бизнес-интересам всем трем.

Изюминкой выставки, конечно, стала первая машина, созданная в Украине по лицензионному соглашению между "АВТЭК", "Спецмаш" (Украина) и Hidro-Mak (Турция).

АЛЬФАТЕКС

Экспозиция известного украинского производителя из Кременчуга также поражала масштабностью. Изюминкой показательного подиума стала колесная база Dayun CGC1210 (N6H) с кабиной обновленного дизайна и интерьера. На этом шасси продемонстрированы сразу две надстройки – мусоровоз и КДМ.

Мусоровоз с задней загрузкой АТ-4041 на шасси DAYUN CGC1210 имеет объем бункера для мусора 18 куб. м. Туда можно затрамбовать почти 9 тонн ТБО. Такая емкость достигнута благодаря высокому коэффициенту уплотнения прессующей плитой, достигающему сотношения 7:1.

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КДМ на базе самосвала CGC1210 имеет в 13-кубовом кузове бункер для песко-соляной смеси на 6,5 куб. м. За один проход машина для зимнего содержания дорог обрабатывает полосу шириной 12 метров с плотностью посыпки 0,4 кг/кв. м.

Экспозиция компании "Альфатекс" интриговала большим количеством собранной в Кременчуге коммунальной и дорожной техники, в том числе премьерной. Фото: Альфатекс

При необходимости автомобиль комплектуется поворотным (±30 град.) гидроприводным фронтальным плугом для операций со снегом. Он имеет немного большую ширину, чем автомобиль – 2,7 метра.

Кроме упомянутой КДМ на базе самосвала CGC1210, производитель из Кременчуга показал премьерный для Украины полноприводный грузовой автомобиль Dayun CGC1121 (4х4, 12 т, 160 л.с) средней размерной группы и другую технику.



Стройдормаш

Уже первый день работы выставки показал большой интерес посетителей к технике ГК "Будшляхмаш" (Стройдормаш). В центре внимания оказались новички – осовремененные шасси грузовых автомобилей JAC N200 и JAC N120. На одном из них (JAC N200, 277 л.с.) завод смонтировал мусоровоз с коэффициентом прессования 6:1. Это позволяет в 16-кубовый бункер затрамбовать 8,2 т бытовых отходов.

На стенде "Буддормаша" преобладали оранжевые цвета спецтехники – мусоровозы были едва ли не главными экспонатами показа. Фото: Стройдормаш

На модели JAC N120 (206 л. с.) показали 10-кубовый бункер с такой же задней схемой загрузки и версию со сменным кузовом для накопления и транспортировки промышленных и бытовых отходов.

Для нужд громад и дорожных предприятий БШМ/СДМ накануне зимы предложил новую версию КДМ. На шасси 12-кубового самосвала JAC он поставил бункер с пескоразбрасывателем и навесил передний поворотный отвал польской компании Pronar.

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Был также 25-тонный автокран AVTR-25 Zoomlion, смонтированный на шасси JAC N350 (343 л. с.). Он способен подавать груз на высоту 32,5 м. Если привлечь гусек, то операционная высота вырастет до 40,5 м.

Автокраны

Этот сегмент спецтехники, учитывая КМУ, был богат. Кроме упомянутого выше AVTR-25 Zoomlion, 25-тонник подогнал КМЗ – Киевский машиностроительный завод.

Автокран, построенный на трехосной колесной базе Sitrak, имеет пятисекционную телескопическую стрелу, способную подать груз на высоту 39,2 м.

Кстати, два года назад на выставке Коммунтех-2021 КМЗ также демонстрировал 25-тонный кран KMZ 25-40 на шасси Sitrak.

Компания "Модус", в прошлом году в силу объективных обстоятельств практически не работала, в этом году вернулась в свою привычную нишу и начала собирать как краны, так и КМУ. На выставку коммунальной и дорожной техники украинский производитель выставил крано-манипуляторные установки Fassi и автокран Sany SPC250 на шасси Volvo FMX (6х6).

Автокран Sany SPC250 на шасси Volvo FMX (6х6). Фото: Модус

Кстати, в зачет сентября этот завод записал отгрузку пяти упомянутых выше кранов, которые по условиям заказчика также построили на полноприводном шведском шасси для работы в сверхсложных условиях. Полноповоротный кран имеет операционную высоту 32 м, а вылет стрелы – 28 м.

Компания TDC приехала на выставку с новым автокраном Zoomlion ZTC 160A. Модель на двухосном шасси имеет грузоподъемность 16 т. Эта размерная группа сейчас достаточно редкая, поскольку ее активно вытесняют КМУ. Однако есть перечень операций, где краново-манипуляторным установкам не справиться с задачами, а вот автокрану 16-тонной способности это по силам.

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Максимальная высота подъема – 31,4 м, а с гуськом – 37 м. Автокран полной массой 17200 кг оснащается турбодизелем Weichai WP4.6 мощностью 220 л. с. (850 Нм). Коробка – механическая, 8-ступенчатая. Максимальная скорость – 85 км/ч.

Автобусы

В сегменте пассажирской техники внимание привлек полноприводный автобус Aleko EQ6680ZT6D, он же Dongfeng 4х4. Из приобретенных у Dongfeng машинокомплектов автобус собрали на заводе Aleko. Логотип над радиаторной решеткой, конечно, украинский.

Автобус Aleko/Dongfeng может иметь разные модификации, в т.ч. армейские. Фото: Юрий Гоголев

Салон на 18 мест получился даже лучше оригинала, поскольку наш производитель парные кресла установил только слева, а справа – одинарные. Это придало простору. На его базе можно разместить штабную или санитарную версию. Что касается медицинского профиля, то по проекту можно разместить для эвакуации раненых 8 коек.

Aleko/Dongfeng украинского производства комплектуется двигателем Cummins (180 л. с.), работающим в паре с 6-ступенчатой МКП Fast. Стоимость такой машины, которую на выставке представила компания "Зернотрейд", составляет 95 тыс. долларов.

Еще одну линейку автобусов предложила компания "Авто-Регион", которая показала две пассажирские машины турецкого бренда Temsa. Здесь следует выделить 7-метровый школьный автобус AR-SB-29-TEMSA (150 л.с., Euro-6) с салоном на 29+1 мест. Он полностью отвечает Европейским и отечественным стандартам.

"Авто-Регион" показал немало техники, но автобусы оказались в центре внимания. Фото: Авто-Регион

Правда, в массовых централизованных закупках в нынешнем году этот автобус не был замечен, хотя по техническим характеристикам и комплектации салона он во многом превосходит существующие на рынке аналоги транспорта для перевозки школьников. Но наши дешевле и по локализации имеют статус машин отечественного производства.