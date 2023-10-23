Проведені в передостанній тиждень жовтня спеціалізовані виставки КомунТех-2023 та ДорТехЕкспо-2023 статус міжнародних не втратили, хоча війна і внесла корективи в їх зміст та коло учасників.

Варто віддати належне нашим машинобудівникам, котрі в умовах воєнного стану все-таки зуміли зберегти виробництво і налагодити випуск техніки. Великовузлове збирання техніки з ввезених машинокомплектів вціліло і навіть зросло, але за обсягами все-таки лідирують заводи з виробництва усіляких надбудов, навісок та причіпних систем.

Звісно, шасі для виробництва колісної спецтехніки використовуються імпортні. Переважають марки "європейської сімки", хоча є бренди з Китаю, Кореї, Японії. Щоправда, усі вони зі зрозумілих мотивів були представлені у Києві дилерськими центрами та виробничниками, які цю техніку випускають.

АВТЕК + Спецмаш + Hidro-Mak

Найдивовижнішою подією виставки можна вважити не стільки подіуми з дебютними машинами, скільки новину про підписання угоди між компаніями "АВТЕК" та "Спецмаш" щодо консолідації виробництва сміттєвозів за ліцензованою технологією Hidro-Mak.

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Покласти край конкуренції між цими виробниками допомогли зміни в чинному законодавстві. Ще за три місяці до війни (16 грудня 2021 року) Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості".

Як пригадуєте, у процедурі держзакупівель на суму 200 і більше тисяч гривень з минулого року діє правило пріоритетності придбання техніки з високим рівнем локалізації. Там чітко вказано, що "ступінь локалізації виробництва – показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі". Розроблено також графік зростання долі вітчизняних матеріалів та комплектуючих.

Ступінь локалізації виробництва має дорівнювати чи перевищувати:

у 2022 році – 10 відсотків;

у 2023 році – 15 відсотків;

у 2024 році – 20 відсотків;

у 2025 році – 25 відсотків;

у 2026 році – 30 відсотків;

у 2027 році – 35 відсотків;

з 2028 року – 40 відсотків.

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Раніше "Спецмаш" виробляв для внутрішнього ринку сміттєвози власної конструкції. А компанія "АВТЕК" ввозила на митну територію турецькі більш добротні, але дорожчі сміттєвози Hidro-Mak.

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Закон про пріоритетність держзакупівлі машин з належною локалізацією виробництва змусив поєднати інтереси усіх трьох учасників процесу. "АВТЕК", як офіційний представник Ford Trucks, Foton та Hidro-Mac і володар отриманої нещодавно ліцензії на технології Hidro-Mak, став офіційним партнером ВКК "Спецмаш". Своєю чергою, "Спецмаш" передав "АВТЕКу" технології на виробництво своїх бункерів в Україні.

"АВТЕК" оформленням своєї експозиції довів, що виступає з "Спецмаш" та Hidro-Mak єдиною командою. Фото: "АВТЕК"

Місяць тому "Спецмаш" почав ліцензійне виробництво спецтехніки за технологіями Hidro-Mak з локалізацією на рівні 25-30%, випередивши державний графік ступеню локалізації щонайменше на два роки. Вже до 2025-го рівень локалізації сягне за 40%.

Тепер сміттєвози трьох розмірних груп (10, 15 та 22 куб. м) "АВТЕК" починає реалізовувати через власну мережу. Таке партнерство піде на користь та бізнес-інтересам усім трьом.

Родзинкою виставки, звісно стала перша машина, створена в Україні за ліцензійною угодою між "АВТЕК", "Спецмаш" (Україна) та Hidro-Mak (Туреччина).

АЛЬФАТЕКС

Експозиція знаного українського виробника з Кременчука також вражала масштабністю. Родзинкою показового подіуму стала колісна база Dayun CGC1210 (N6H) з кабіною оновленого дизайну та інтер'єру. На цьому шасі продемонстровано відразу дві надбудови – сміттєвоз та КДМ.

Сміттєвоз із заднім завантаженням АТ-4041 на шасі DAYUN CGC1210 має об’єм бункера для сміття 18 куб. м. Туди можна затрамбувати майже 9 тонн ТПВ. Такої місткості досягнуто завдяки високому коефіцієнту ущільнення пресуючою плитою, який сягає 7:1.

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КДМ на базі самоскида CGC1210 має у 13-кубовому кузові бункер для піско-соляної суміші на 6,5 куб. м. За один прохід машина для зимового утримування доріг обробляє смугу шириною 12 метрів зі щільністю посипки 0,4 кг/кв. м.

Експозиція компанії "Альфатекс" інтригувала великою кількістю зібраної в Кременчуці комунальної та дорожньої техніки, у тому числі прем'єрної. Фото: Альфатекс

При потребі автомобіль комплектується поворотним (±30 град.) гідроприводним фронтальним плугом для операцій зі снігом. Він має трохи більшу ширину, ніж автомобіль — 2,7 метра.

Окрім згаданої КДМ на базі самоскида CGC1210, виробник з Кременчука показав прем’єрний для України повнопривідний вантажний автомобіль Dayun CGC1121(4х4, 12 т, 160 к.с) середньої розмірної групи та іншу техніку.



Будшляхмаш

Вже перший день роботи виставки показав великий інтерес відвідувачів до техніки ГК "Будшляхмаш". У центрі уваги опинилися новачки – осучаснені шасі вантажних автомобілів JAC N200 і JAC N120. На одному з них (JAC N200, 277 к.с.) завод змонтував сміттєвоз з коефіцієнтом пресування 6:1. Це дозволяє в 16-кубовий бункер затрамбувати 8,2 т побутових відходів.

На стенді "Будшляхмашу" переважали помаранчеві кольори спецтехніки – сміттєвози були чи не головними експонатами показу. Фото: Будшляхмаш

На моделі JAC N120 (206 к. с.) показали 10-кубовий бункер з такою ж задньою схемою завантаження та версію зі змінним кузовом для накопичення й транспортування промислових та побутових відходів.

Для потреб громад та дорожніх підприємств БШМ напередодні зими запропонував нову версію КДМ. На шасі 12-кубового самоскида JAC він поставив бункер з піскорозкидачем та навісив фронтальний поворотний відвал польської компанії Pronar.

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Був також 25-тонний автокран AVTR-25 Zoomlion, змонтований на шасі JAC N350 (343 к. с.). Він спроможний подавати вантаж на висоту 32,5 м. Коли залучити гусак, то операційна висота зросте до 40,5 м.

Автокрани

Цей сегмент спецтехніки, враховуючи КМУ, був багатим. Окрім згаданого вище AVTR-25 Zoomlion, 25-тонник підігнав КМЗ – Київський машинобудівний завод.

Автокран, збудований на тривісній колісній базі Sitrak, має п'ятисекційну телескопічну стрілу, що спроможна подати вантаж на висоту 39,2 м.

До речі, два роки тому на виставці Комунтех-2021 КМЗ також демонстрував 25-тонний кран KMZ 25-40 на шасі Sitrak.

Компанія "Модус", що торік через об’єктивні обставини практично не працювала, цьогоріч повернулася у свою звичну нішу й почала збирати як крани, так і КМУ. На виставку комунальної та дорожньої техніки український виробник виставив крано-маніпуляторні установки Fassi та автокран Sany SPC250 на шасі Volvo FMX (6х6).

Автокран Sany SPC250 на шасі Volvo FMX (6х6). Фото: Модус

До речі, в залік вересня цей завод записав відвантаження п’яти згаданих вище кранів, які за умовами замовника також збудував на повнопривідному шведському шасі для роботи в надскладних умовах. Повнообертовий кран має операційну висоту 32 м, а виліт стріли – 28 м.

А компанія TDC приїхала на виставку із новим автокраном Zoomlion ZTC 160A. Модель на двовісному шасі має вантажопідйомність 16 т. Ця розмірна група нині доволі рідкісна, оскільки її активно витісняють КМУ. Однак, є перелік операцій, де краново-маніпуляторним установкам не впоратися з завданнями, а ось автокрану 16-тонної спроможності це під силу.

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Максимальна висота підйому – 31,4 м, а з гусяком – 37 м. Автокран повною масою 17 200 кг оснащується турбодизелем Weichai WP4.6 потужністю 220 r. с. (850 Нм). Коробка – механічна, 8-ступенева. Максимальна швидкість – 85 км/год.

Автобуси

Цього разу у сегменті пасажирської техніки увагу привернув повнопривідний автобус Aleko EQ6680ZT6D, він же Dongfeng 4х4. З придбаних у Dongfeng машинокомплектів автобус зібрали на заводі Aleko. Логотип над радіаторною решіткою, звісно, український.

Автобус Aleko/Dongfeng може мати різні модифікації, в т.ч. армійські. Фото: Юрій Гоголєв

Салон на 18 місць вийшов навіть кращим від оригіналу, оскільки наш виробник парні крісла встановив лише ліворуч, а праворуч – одинарні. Це додало простору. На його базі можна розмістити штабну чи санітарну версію. Щодо медичного профілю, то за проектом можна тут розмістити для евакуації поранених 8 ліжок.

Aleko/Dongfeng українського виробництва комплектується двигуном Cummins (180 к. с.), що працює в парі з 6-ступеневою МКП Fast. Вартість такої машини, яку на виставці представила компанія "Зернотрейд", 95 тис. доларів.

Ще один розділ автобусів запропонувала компанія "Авто-Регіон", яка показала дві пасажирські машини турецького бренду Temsa. Тут варто виділити 7-метровий шкільний автобус AR-SB-29-TEMSA (150 к.с., Euro-6) з салоном на 29+1 місць. Він повністю відповідає Європейським та вітчизняним стандартам.

"Авто-Регіон" показав чимало техніки, але автобуси виявилися у центрі уваги. Фото: Авто-Регіон

Щоправда, в масових централізованих закупівлях нинішнього року цей автобус не був помічений, хоча за технічними характеристиками та комплектацією салону він багато в чому переважає наявні на ринку аналоги транспорту для перевезення школярів. Однак наші дешевші та по локалізації мають статус машин вітчизняного виробництва.