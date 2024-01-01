На Львівщині снігоприбиральній машині доведеться працювати влітку

Машина дорожня комбінована МДКЗ-26 (солерозкидач) прийде у зимовій версії, але це насправді всесезонний автомобіль.

Як зазначає на своєму сайті пресслужба Шептицької міськради (донедавна Червоноград, Львівська область), автомобіль такого виконання адаптований для утримання доріг круглий рік.

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Особливістю такої техніки є те, що це в першу чергу самоскид ЈАС N200 (двигун Cummins ISD285.50, дизельний 277 к.с., Euro 5) з колісною формулою 4 х 2. В його кузові розміщується бункер для сухих піщано-соляних сумішей з кормовим розкидачем. У такому виконанні техніка виходить взимку на боротьбу з ожеледицею: заготовлений на піскобазах матеріал за підібраною рецептурою порційно розсипаються на поверхні асфальту чи бруківки.

Фото: Шептицька громада

Там встановлено солерозкидач Pronar SPT 40 та відвал PU-S32H. Якщо фронтальний плуг з системою повороту вліво чи вправо є всесезонним атрибутом для земляних, снігоочисних бульдозерно-грейдерних операцій на поверхні дороги, то бункерний блок з дозатором та розкидачем зроблено для використання в холодну пору року, коли потрібні надійні засоби боротьби з ожеледицею.

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Зазвичай місткість бункера для реагентів може коливатися в діапазоні 4,5 - 6,0 куб. м, а місткість для соляного розчину – 1800 л. Який саме розмір бункера надійшов до комунальників Шептицької громади, не повідомляється.

Фото: Шептицька громада

Днями автомобіль пройде державну реєстрацію й буде включений в роботу комунальної служби, адже демонтаж бункера з блоком розкидача займе від сили годину і тоді буде повноцінний самоскид для широкого діапазону господарських робіт.