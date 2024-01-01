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На новом пункте пропуска в Польшу автобусы поставили в еЧергу

На МАПП "Нижанковичи – Мальховичи", ведущем в Польшу, с 21 декабря в 13:30 стартует движение транспорта и начинает действовать еЧерга для автобусов.
Еще один пункт пропуска в Польшу начинает работу, в т.ч. по очереди для автобусов - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Проект "Электронная очередь пересечения границы" расширил географию

Валентин Ожго
logo21 декабря, 10:54
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МАПП “Нижанковичи – Мальховичи” рассчитан на пересечение границы легковыми автомобилями, грузовиками до 3,5 тонны и автобусами.

Пересечение границы с этого часа для автобусов будет возможен только по предварительной записи в системе "еЧерга". Как говорится в сообщении Минразвития громад, сейчас речь идет о динамической очереди, без регистрации на конкретное время пересечения границы.

Поскольку пункт пропуска новый, а значит разрешений на регулярные маршруты еще не выдано, то пересечение границы пока возможно только нерегулярным перевозчикам. Соответственно регистрация в системе также доступна только перевозчикам, выполняющих нерегулярные рейсы.

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Стать в электронную очередь можно на сайте echerha.gov.ua и в мобильном приложении "еЧерга".

Для бронирования места в еЧерге водителю автобуса нужно:

  • на сайте echerha.gov.ua нажать “Стать в очередь”;
  • выбрать “Автобус” и нажать “Стать в очередь”;
  • выбрать пункт пропуска;
  • заполнить данные водителя, данные автобуса, данные о рейсе;
  • проверить все внесенные данные и нажать “Стать в очередь”.

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Проект "Электронная очередь пересечения границы" реализуют Министерство развития общин и территорий в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины и рядом соответствующих ведомств при поддержке USAID Ukraine - USAID Украина и UK Dev.

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