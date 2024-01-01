На новом пункте пропуска в Польшу автобусы поставили в еЧергу

МАПП “Нижанковичи – Мальховичи” рассчитан на пересечение границы легковыми автомобилями, грузовиками до 3,5 тонны и автобусами.

Пересечение границы с этого часа для автобусов будет возможен только по предварительной записи в системе "еЧерга". Как говорится в сообщении Минразвития громад, сейчас речь идет о динамической очереди, без регистрации на конкретное время пересечения границы.

Поскольку пункт пропуска новый, а значит разрешений на регулярные маршруты еще не выдано, то пересечение границы пока возможно только нерегулярным перевозчикам. Соответственно регистрация в системе также доступна только перевозчикам, выполняющих нерегулярные рейсы.

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Стать в электронную очередь можно на сайте echerha.gov.ua и в мобильном приложении "еЧерга".

Для бронирования места в еЧерге водителю автобуса нужно:

на сайте echerha.gov.ua нажать “Стать в очередь”;

выбрать “Автобус” и нажать “Стать в очередь”;

выбрать пункт пропуска;

заполнить данные водителя, данные автобуса, данные о рейсе;

проверить все внесенные данные и нажать “Стать в очередь”.

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Проект "Электронная очередь пересечения границы" реализуют Министерство развития общин и территорий в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины и рядом соответствующих ведомств при поддержке USAID Ukraine - USAID Украина и UK Dev.