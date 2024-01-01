На новому пункті пропуску до Польщі автобуси поставили в єЧергу

МАПП "Нижанковичі – Мальховичі" розрахований на перетин кордону легковими автомобілями, вантажівками до 3,5 тонни та автобусами.

Перетин кордону з цієї години для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі "єЧерга". Як йдеться у повідомленні Мінрозвитку громад, наразі йдеться про динамічну чергу, без реєстрації на конкретний час перетину кордону.

Оскільки пункт пропуску новий, а отже дозволів на регулярні маршрути ще не видано, то перетин кордону наразі можливий лише нерегулярним перевізникам. Відповідно реєстрація в системі також доступна лише перевізникам, що виконують нерегулярні рейси.

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Стати в електронну чергу можна на сайті echerha.gov.ua та в мобільному застосунку «єЧерга».

Для бронювання місця в єЧерзі водію автобуса потрібно:

на сайті echerha.gov.ua натиснути “Стати в чергу”;

обрати “Автобус” та натиснути “Стати в чергу”;

обрати пункт пропуску;

заповнити дані водія, дані автобуса, дані про рейс;

перевірити всі внесені дані та натиснути “Стати в чергу”.

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Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізують Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та рядом відповідних відомств за підтримки USAID Ukraine - USAID Україна і UK Dev.