На українському кордоні з Польщею невдовзі має з’явитися ще чотири автомобільні пункти пропуску: уряди двох країн ініціювали створення додаткових МАПП.

Цю новину озвучив під час спільного брифінгу зі своїм польським колегою Дональдом Туском прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Щоправда, він не назвав ні ймовірні пункти транспортних переходів, ні терміни їх розбудови та введення в експлуатацію.

"Ми обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних 14. Наш уряд та наша країна залишаються відданими прагненню у розбудові прикордонної інфраструктури та нашої логістики", – наголосив Денис Шмигаль у ході свого виступу, підкресливши велике значення домовленостей про безперешкодний рух через кордони.

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Під час переговорів мова зайшла про дорожнє будівництво, у тому числі про ділянку автобану Краковець – Львів – Броди – Рівне. Ця сучасна магістраль бере початок у Німеччині, на території Польщі стала найдовшою польською частиною дороги А4, а далі вже йде землями України.

Денис Шмигаль від імені уряду України запропонував польській стороні долучитися до участі будівництва автобану, що веде з Краковця на Львів і далі на Рівне.

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"Це дуже зворушлива інформація про те, що польські компанії та польські інвестори можуть бути залучені не лише до будівництва автомагістралі, а й бути співорганізаторами цього проєкту", – наголосив прем'єр-міністр Польщі щодо будівництва спільної дорожньої інфраструктури між Краковцем і Рівним.

Допомога Польщі була й буде змістовною і, головне, вчасною, оскільки “сьогодні Україна несе на своїх плечах питання безпеки всього європейського континенту”, заявив Дональд Туск. Фото: МВС України

Розглядалися й інші питання співпраці між обома країнами, а також участі Польщі в гуманітарній та військовій допомозі Україні. За словами українського прем’єр-міністра, допомога сусідів дуже відчутна, оскільки "…за 698 днів від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 мільярда доларів".

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Польща надсилала і продовжує надсилати Україні не тільки танки, вертольоти, БМП, ЗРК, але й гуманітарні вантажі для закладів охорони здоров’я, соціальної сфери і навіть освіти у вигляді шкільних автобусів.