На украинской границе с Польшей вскоре должно появиться еще четыре автомобильных пункта пропуска: правительства двух стран инициировали создание дополнительных МАПП.

Эту новость озвучил во время совместного брифинга со своим польским коллегой Дональдом Туском премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Правда, он не назвал ни вероятные пункты транспортных переходов, ни сроки их развития и ввода в эксплуатацию.

"Мы обсудили создание еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к ныне имеющимся 14. Наше правительство и наша страна остаются преданными стремлению в развитии пограничной инфраструктуры и нашей логистики", – отметил Денис Шмыгаль в ходе своего выступления, подчеркнув большое значение договоренностей о беспрепятственном движении через границы.

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Во время переговоров речь зашла о дорожном строительстве, в том числе об участке автобана Краковец – Львов – Броды – Ровно. Эта современная магистраль берет начало в Германии, на территории Польши стала самой длинной польской частью дороги А4, а дальше уже идет землями Украины.

Денис Шмыгаль от имени правительства Украины предложил польской стороне присоединиться к участию строительства автобана, ведущего из Краковца на Львов и далее на Ровно.

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"Это очень трогательная информация о том, что польские компании и польские инвесторы могут быть привлечены не только к строительству автомагистрали, но и быть соорганизаторами этого проекта", – отметил премьер-министр Польши по поводу строительству совместной дорожной инфраструктуры между Краковцом и Ровно.

Помощь Польши была и будет содержательной и, главное, своевременной, поскольку "сегодня Украина несет на своих плечах вопрос безопасности всего европейского континента", заявил Дональд Туск. Фото: МВД Украины

Рассматривались и другие вопросы сотрудничества между обеими странами, а также участия Польши в гуманитарной и военной помощи Украине. По словам украинского премьер-министра, помощь соседей очень ощутима, поскольку "...за 698 дней с начала полномасштабной войны Польша предоставила Украине вооружения и техники на сумму почти 3,5 миллиарда долларов".

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Польша присылала и продолжает присылать Украине не только танки, вертолеты, БМП, ЗРК, но и гуманитарные грузы для учреждений здравоохранения, социальной сферы и даже образования в виде школьных автобусов.