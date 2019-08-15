Об этом сообщает Департамент общественных коммуникаций КГГА.

В Киеве продолжается расчистка улиц от незаконных рекламных конструкций – билбордов, растяжек и других плоскостей. Центр уже практически расчищен, теперь очередь других улиц. В частности, так называемая "малая кольцевая" Киева – ул. В. Лобановского – недавно также избавилась от рекламных плоскостей. В целом столичные коммунальщики убрали 78 рекламных конструкций, которые отвлекали водителя от дороги и порой становились причинами ДТП.

Департамент общественных коммуникаций КГГА на фото показал, как изменилась эта улица "до" и "после" демонтажных работ.

Напомним, что в Украине появилась шокирующая реклама для водителей.