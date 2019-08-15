Про це повідомляє Департамент суспільних комунікацій КМДА.

В Києві триває звільнення вулиць від незаконних рекламних конструкцій – біг-бордів, розтяжок та інших площин. Центр міста вже практично розчищений, тепер черга інших вулиць. Зокрема, так звана "мала кільцева" Києва – вул. В. Лобановського – нещодавно також позбулась рекламних площин. Всього столичні комунальники прибрали 78 рекламних конструкцій, які відволікали водіїв від дороги та деколи ставали причинами ДТП.

Департамент суспільних комунікацій КМДА на фото показав, як змінилась ця вулиця "до " і "після" демонтувальних робіт.

Нагадаємо, що в Україні з'явилась шокуюча реклама для водіїв.