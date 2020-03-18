Инспекция по парковке Киева предупредила, что в первую очередь будут эвакуировать машины, которые стоят на полосе маршрутного транспорта и вблизи пешеходных переходов.

Поскольку с 18 марта в Киеве не работает метро, все киевляне, которым надо на работу, пользуются наземным транспортом. В автобусах, троллейбусах и маршрутках ограничили количество лиц, которых можно перевозить. Резко возросло количество автомобилей, в которых едут не только владельцы, но и соседи и знакомые, которым нужно на работу. Создаются специальные чаты, в которых люди ищут попутчиков.

К теме: в Киеве эвакуация продолжается, несмотря на карантин

Вместе с тем Инспекция по парковке г. Киева предупредила, что эвакуация неправильно запаркованного транспорта не только не прекратится, но и усилится. Особенно – если машина стоит на полосе общественного транспорта. Это, по убеждению чиновников, должно позволить быстрее двигаться маршруткам, автобусам и троллейбусам.

Ранее Инспекция по парковке подчеркивала, что в первую очередь будет забирать авто, которые стоят вблизи пешеходных переходов и на них.

Напомним, как забрать авто со штрафплощадки и сколько это стоит.