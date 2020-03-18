Інспекція з паркування Києва попередила, що в першу чергу буде евакуйовувати машини, які стоять на смузі маршрутного транспорту та поблизу пішоходних переходів.

Оскільки з 18 березня у Києві не працює метро, всі кияни, котрим треба на роботу, користуються наземним транспортом. В автобусах, тролейбусах та маршрутках обмежили кількість осіб, які можна перевозити. Різко зросла кількість автомобілів, в яких їдуть не лише власники, а й сусіди та знайомі, яким потрібно на роботу. Створюються спеціальні чати, в яких люди шукають попутників.

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Разом з тим Інспекція з паркування м. Києва попередила, що евакуація неправильно запаркованого транспорту не лише не буде припинена, але й посилиться. Особливо – якщо машина стоїть на смузі громадського транспорту. Це, за переконанням чиновників, має дозволити швидше рухатись маршруткам, автобусам та тролейбусам.

Раніше Інспекція з паркування наголошувала, що в першу чергу буде забирати авто, які стоять поблизу пішоходних переходів та на них.

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