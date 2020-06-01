В мире таких машин только две.

Сегодня у вас есть уникальная возможность приобрести один из двух футуристических грузовиков Innotruck.

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Этот радикальный дизайнерский концепт был спонсирован компанией Siemens, а автором идеи стал дизайнер Луиджи Колани. Проект был создан в 2012 году, а его целью была демонстрация тезиса, что грузовик способен быть аэродинамичным и экологически чище, чем существующие тогдашние грузовики.

Кабина была встроена в прицепную часть, поскольку кузов приспособлен не для груза, а для жизни – в нем находится комфортабельная “квартира” на колесах.

В движение грузовик приводят электромоторы, питание для которых обеспечивает дизельный генератор. Такая схема обеспечивает эффективность в мощности и дальность пробега, необходимые для перевозки грузов на большие расстояния.

Стоимость инновационного грузовика можно узнать на сайте JamesEdition по запросу.

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