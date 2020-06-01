У світі таких машин лише дві.

Сьогодні у вас є унікальна можливість придбати одну з двох футуристичних вантажівок Innotruck.

Також цікаво: Український автобус-всюдихід отримав міжнародні нагороди за дизайн та інновації

Цей радикальний дизайнерський концепт було спонсоровано компанією Siemens, а автором ідеї став дизайнер Луїджі Колані. Проект був створений у 2012 році, а його метою була демонстрація тези, що вантажівка здатна бути аеродинамічною та екологічно чистішою за існуючі тогочасні вантажівки.

Кабіна була вбудована в причіпну частину, оскільки кузов пристосований не для вантажу, а для життя – у ньому знаходиться комфортабельна “квартира” на колесах.

У рух вантажівку приводять електромотори, живлення для яких забезпечує дизельний генератор. Така схема забезпечує ефективність в потужності та дальність пробігу, необхідну для перевезення вантажів на великі відстані.



Вартість інноваційної вантажівки можна дізнатись на сайті JamesEdition за запитом.

Дивіться також: Чоловік перетворив свій будинок на галерею стімпанку та кіберпанку