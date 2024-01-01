На селекционные поля прибыла новая техника: какие тракторы прислали

По программе экстренного восстановления правительство Японии направило через японское агентство международного сотрудничества JICA 9 тракторов и 5 селекционных комбайнов.

Техника передана для обеспечения полевых исследований по квалификационной экспертизе сортов растений. Появление универсальных тракторов позволит повысить эффективность обработки земельных участков, уменьшить расходы на топливо и снизить себестоимость обработки 1 га поля.

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В основу транспортного пакета вошли тракторы Deutz-Fah. Скажем, модель Deutz-Fah 6175 G является едва ли не самой популярной моделью в линейке производителя. Одна из таких машин вместе с селекционной сеялкой общей стоимостью более 10 млн гривен досталась Волынскому филиалу.

Универсальный сельскохозяйственный трактор считается результативным как на полевых работах с плугом, сеялкой, бороной или иным орудием, так и с прицепом на транспортных операциях.

Фото: УИЕСР

Трактор имеет мощность 177 л.с., которую выдает 6-цилиндровый дизельный двигатель Deutz TCD Tier 3 с крутящим моментом под 730 Нм. На опытных полях хозяйства он поможет ученым в селекционной работе.

Это не первое обновление машинно-тракторного парка хозяйства. На Волынь для своего филиала Украинский институт экспертизы сортов растений за последние годы закупил и передал 22 единицы сельскохозяйственной полевой техники.

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В общем, как сообщается в релизе Украинского института экспертизы сортов растений, технику из японского пакета помощи, кроме Волыни, также получат региональные подразделения в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях.

Современные тракторы с новыми инновационными функциями должны максимально удовлетворить требования, выдвигаемые к проведению научно-технической экспертизы сортов растений в части подготовки и обработки почвы опытных полей, на которых испытываются новые сорта растений.