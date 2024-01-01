На селекційні поля прибула нова техніка: які трактори прислали

За програмою екстреного відновлення уряд Японії направив через японське агентство міжнародного співробітництва JICA 9 тракторів та 5 селекційних комбайнів.

Техніка передана для забезпечення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин. Поява універсальних тракторів дозволить підвищити ефективність обробітку земельних ділянок, зменшити витрати на паливо та знизити собівартість обробки 1 га поля.

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В основу транспортного пакета увійшли трактори Deutz-Fah. Скажімо, модель Deutz-Fah 6175 G є чи не найбільш популярною моделлю у лінійці виробника. Одна з таких машин разом з селекційною сівалкою загальною вартістю понад 10 млн гривень дісталася Волинській філії.

Універсальний сільськогосподарський трактор вважається результативним як на польових роботах з плугом, сівалкою, бороною чи іншим знаряддям, так і з причепом на транспортних операціях.

Фото: УІЕСР

Трактор має потужність 177 к.с., яку видає 6-циліндровий дизельний двигун Deutz TCD Tier 3 з крутним моментом під 730 Нм. На дослідних полях господарства він допоможе вченим в селекційній роботі.

Це не перше оновлення машинно-тракторного парку господарства. На Волинь для своєї філії Український інститут експертизи сортів рослин за останні роки закупив та передав 22 одиниці сільськогосподарської польової техніки.

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Загалом, як повідомляється в релізі Українського інституту експертизи сортів рослин, техніку з японського пакета допомоги, окрім Волині, також отримають регіональні підрозділи в Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях.

Сучасні трактори з новими інноваційними функціями повинні максимально задовольнити вимоги, що висуваються до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин в частині підготовки й обробітку ґрунту дослідних полів, на яких випробовуються нові сорти рослин.