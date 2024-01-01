На сколько отличается стоимость ремонта дорог в разных областях: исследование

Отклонения могут быть, но не в таких масштабных размерах. На этом, в частности, сделал акцент руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин. По его мнению, могут быть определенные различия в ценах, что основывается на доставке материалов или обусловлено условиями труда.

"Например, в некоторых областях нет карьеров со щебнем. Или же, когда мы говорим о прифронтовых дорогах – может быть выше цена ремонта, потому что заложена более высокая зарплата работникам. Ведь трудно найти людей, готовых работать в таких условиях... Но даже при всех названых обстоятельствах, разница стоимости между областями никак не может составлять 30-40%. И расценки должны быть откорректированы", – отметил Сергей Сухомлин.

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Для устранения таких разногласий уже сделаны ориентировочные расчеты оптимальной стоимости ремонтов. Конечно, учитывая актуальные цены материалов. В соответствии с этим все службы должны проверить стоимость тендеров и делать их соответствующими.

В отдельных случаях ряд служб восстановления уже провела такую работу. Например, на Днепропетровщине цену на ремонт дорог снизила компания "Автомагистраль-Юг".

Агентство восстановления сделает все, чтобы разобраться в ситуации, что отразил мониторинг по всем областям. Подобных расхождений не должно быть.

По словам Сергея Сухомлина, в тех областях, где подрядчики не пошли на понижение стоимости, будут проводиться новые тендеры. Это все уже в ближайшее время высветит система Prozorro.

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"Пример – Тернопольская область. Когда мы видим четыре тендера под разные условия – это один из показателей попытки провести тендер под конкретные компании", – подчеркнул глава Агентства восстановления.