Платные дороги в Украине: сколько стоит система сбора денег

Именно такую сумму озвучил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра финансов Александр Кава. Он уточнил, что структура платных дорог классифицируется по двум кейсам и здесь не стоит путать.

В первом случае речь идет "о платных концессионных дорогах, это те дороги, которые строят за счет инвестора, и он потом в течение определенного времени берет плату за проезд по ней, чтобы вернуть инвестиции в ее строительство".

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Во втором случае речь идет о знакомом из европейской практики взимания платы "за проезд по автомобильным дорогам грузовым транспортом, так называемый толлинг. Это требует развития специальной системы оплаты и контроля, которая является недешевой".

"Еще до войны делали расчеты стоимости такой системы для основных государственных дорог, она была около семи миллиардов гривен. Плата привязывается к километражу, который проезжает грузовик. То есть необходимо создать систему, которая будет определять, когда автомобиль выезжает на дорогу, "трекать" полностью его проезд и потом рассчитывать цену, сколько этот автомобиль проехал и, соответственно, сколько должен заплатить за проезд", – уточнил Александр Кава.

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Замминистра не вдавался в подробности, но отметил, что есть разные технологические решения. Самое простое – виньетки, то есть специальный документ или наклейка, подтверждающая оплату за пользование определенными дорогами.

Такая технология виньеток в основном практикуется в небольших по площади странах, которые можно проехать с полным баком без заправки. В частности, Чехия, Венгрия, Словакия и Румыния.

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В Украине, учитывая ее площадь, как и в Польше, вводить виньетки нет никакого смысла. Альтернативным способом развития системы взимания платы может быть использование GPS-приборов или магнитных рамок с RFID-метками. Но, отметил Александр Кава, профинансировать развитие такой системы с высоким уровнем безопасности и киберзащиты “для государства сейчас не под силу”.