Платні дороги в Україні: скільки коштує система збору грошей

Саме таку суму озвучив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра фінансів Олександр Кава. Він уточнив, що структура платних доріг класифікується за двома кейсами й тут не варто плутати.

У першому випадку мова йде "про платні концесійні дороги, це ті дороги, які будують коштом інвестора, і він потім протягом певного часу бере плату за проїзд нею, щоб повернути інвестиції в її будівництво".

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У другому випадку йдеться про знайоме з європейської практики стягнення плати "за проїзд автомобільними дорогами вантажним транспортом, так званий толінг. Це потребує розбудови спеціальної системи оплати й контролю, яка є недешевою".

"Ще до війни робили розрахунки вартості такої системи для основних державних доріг, вона була близько семи мільярдів гривень. Плата прив'язується до кілометражу, який проїжджає вантажівка. Тобто необхідно створити систему, яка буде визначати, коли автомобіль виїжджає на дорогу, "трекати" повністю його проїзд і потім розраховувати ціну, скільки цей автомобіль проїхав і, відповідно, скільки має сплатити за проїзд", – уточнив Олександр Кава.

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Заступник міністра не вдавався в подробиці, але зазначив, що є різні технологічні рішення. Найпростіше – віньєтки, тобто спеціальний документ або наклейка, що підтверджує оплату за користування певними дорогами.

Така технологія віньєток здебільшого практикується у невеликих за площею країнах, які можна проїхати з повним баком без заправки. Зокрема, Чехія, Угорщина, Словаччина та Румунія.

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В Україні, зважаючи на її площу, як і в Польщі, запроваджувати віньєтки немає жодного сенсу. Альтернативним способом розбудови системи стягнення плати може бути використання GPS-приладів або магнітних рамок з RFID-мітками. Але, зазначив Олександр Кава, профінансувати розбудову такої системи з високим рівнем безпеки й кіберзахисту “для держави зараз не під силу”.