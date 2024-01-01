Уряд розпочав підготовку до впровадження платних доріг в Україні

Наразі напрацьовано законопроєкт, йдуть перемовини з Європейським інвестиційним банком, повідомляє інформаційне агентство УНН з посилання на заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

Аналіз транспортних потоків на шести основних маршрутах, які посадовцем не називаються, допоможуть вивести оцінку доцільності платних магістралей та підготувати механізми для їх запуску на платну основу.

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"Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням… Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по шести дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ", – сказав Сергій Деркач.

За результатами аналізу та висновків експертів буде прийматись відповідне рішення. У будь-якому разі Україна запровадить систему платних доріг і "рано чи пізно платні дороги все одно будуть".

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З повідомлення незрозуміло, чи мова йде про повноцінні платні магістралі, на яких збиратимуться кошти з усього транспорту, чи систему оплати з вантажівок за всі дороги, як це працює нині в більшості країн ЄС.