Правительство начало подготовку к внедрению платных дорог в Украине

Сейчас наработан законопроект, идут переговоры с Европейским инвестиционным банком, сообщает информационное агентство УНН со ссылкой на заместителя министра развития громад и территорий Сергея Деркача.

Анализ транспортных потоков на шести основных маршрутах, которые чиновником не называются, помогут вывести оценку целесообразности платных магистралей и подготовить механизмы для их запуска на платную основу.

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"Вопрос платных дорог - это требование ЕС. У нас есть наработанный законопроект по этому поводу и сейчас мы работаем над его воплощением... Для того, чтобы сделать качественную дорогу, нужно провести анализ интенсивности движения, сейчас такой анализ ведется по шести дорогам, чтобы запустить механизм платных дорог. Говорим с инвесторами, есть договоренности с ЕИБ", – сказал Сергей Деркач.

По результатам анализа и выводов экспертов будет приниматься соответствующее решение. В любом случае Украина введет систему платных дорог и "рано или поздно платные дороги все равно будут".

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Из сообщения непонятно, речь идет о полноценных платных магистралях, на которых будут собираться средства со всего транспорта, или систему оплаты с грузовиков за все дороги, как это работает сейчас в большинстве стран ЕС.