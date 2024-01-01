На скільки відрізняється вартість ремонту доріг в різних областях: дослідження

Відхилення можуть бути, але не в таких масштабних розмірах. На цьому, зокрема, наголосив керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин. На його думку, може бути певні відмінності в цінах, що ґрунтується на доставленні матеріалів чи то зумовлено умовами праці.

"Наприклад, в деяких областях немає кар’єрів зі щебенем. Або ж, коли ми говоримо про прифронтові дороги – може бути вища ціна ремонту, бо закладено вищу зарплату працівникам. Адже важко знайти людей, готових працювати в таких умовах... Але навіть за усіх названих обставин, різниця вартості між областями ніяк не може складати 30-40%. І розцінки мають бути відкориговані", – зазначив Сергій Сухомлин.

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Для усунення таких розбіжностей вже зроблено орієнтовні розрахунки оптимальної вартості ремонтів. Звісно, з огляду на актуальні ціни матеріалів. Відповідно до цього усі служби мають перевірити вартість тендерів та робити їх відповідними.

В окремих випадках низка Служб відновлення вже провела таку роботу. Наприклад, на Дніпропетровщині ціну на ремонт доріг знизила "Автомагістраль-Південь".

Агентство відновлення зробить все, щоб розібратись у ситуації, що відобразив моніторинг по всіх областях. Подібних розбіжностей не має бути.

За словами Сергія Сухомлина, у тих областях, де підрядники не пішли на пониження вартості, будуть проводитись нові тендери. Це все уже найближчим часом висвітить система Prozorro.

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"Приклад - Тернопільська область. Коли ми бачимо чотири тендери під різні умови - це один із показників намагання провести тендер під конкретні компанії", — наголосив очільник Агентства відновлення.