На сколько увеличилось количество бронемашин класса MRAP в ВСУ

Статистику о 25-процентном росте вчера на сайте Минобороны опубликовала пресс-служба оборонного ведомства, ссылаясь на главу Министерства обороны Дениса Шмыгаля.

Напомним, Денис Шмыгаль продолжает руководить этим ведомством, хотя на днях принял предложение возглавить Министерство энергетики с одновременным занятием должности первого вице-премьера.

Речь идет о "колесницах"

Указывая на такой масштабный рост, руководитель ведомства отметил, что речь идет "о колесных бронеавтомобилях различных моделей отечественного и иностранного производства, которые могут выполнять широкий спектр тактических задач на поле боя".

"Часть этих специальных бронированных автомобилей изготовлена по схеме MRAP (защита против мин и засад). Такие машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва, специальные амортизирующие кресла, а также конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя", – уточнил Денис Шмыгаль.

Военная тайна здесь оправдана

Правда, конкретного количества полученных бронеавтомобилей глава оборонного ведомства не назвал, указав, что такая техника используется для "перевозки личного состава и необходимых грузов, огневой поддержки подразделений, медицинской эвакуации и т.д.".

.