Здесь уменьшили количество полос для движения и запретили передвижение грузовикам.

Техническое состояние еще одного моста в Киеве будет обследоваться експертами. Однако уже сегодня ясно, что он чуть ли не в аварийном состоянии. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции моста и тщательного его обследовать, Центр организации дорожного движения г. Киева существенно ограничил проезд на мосту.

В частности, запрещается движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения. Поэтому с правого берега на левый можно будет проехать двумя полосами путепровода, для движения в обратном направлении остаются открытыми три полосы. Кроме того, по мосту Патона запрещено движение грузовиков весом более 3,5 тонн. Новая схема ОДД на путепроводе внедряется для его обследования и уменьшения нагрузки на несущие конструкции.

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Для информирования водителей на подъездах к путепроводу установлены новые дорожные знаки, в частности: 3.22 (поворот направо запрещен), 3.21 (въезд запрещен), 4.2 (движение справа), 5.14 (конец дороги с реверсивным движением), 5.18 (направление движения по полосе), 5.7.1 (выезд на дорогу с односторонним движением).

Ограничение движения по мосту начнет действовать после установки дорожных знаков с 20 февраля 2020 года. Следите за дорожными знаками!

Напомним, сколько автомобилей зарегистрировали в столице за год.