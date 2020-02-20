Тут зменшили кількість смуг для руху та заборонили пересування вантажівкам.

Технічний стан ще одного мосту в Києві буде обстежуватись експетами. Однак вже сьогодні зрозуміло, що він мало не в аварійному стані. Для того, щоб зменшити навантаження на несучі конструкції мосту та ретельного його обстежити, Центр організації дорожнього руху м. Києва суттєво обмежив проїзд на мосту.

Зокрема, забороняється рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху. Тож з правого берега на лівий можна буде проїхати двома смугами шляхопроводу, для руху в зворотньому напрямку залишаються відкритими три смуги. Окрім того, мостом Патона заборонено рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни. Нова схема ОДР на шляхопроводі впроваджується задля його обстеження та зменшення навантаження на несучі конструкції.

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Для інформування водіїв на під’їздах до шляхопроводу встановлено нові дорожні знаки, зокрема: 3.22 (поворот праворуч заборонено), 3.21 (в’їзд заборонено),4.2 (рух праворуч), 5.14 (кінець дороги з реверсивним рухом), 5.18 (напрямок руху смугою), 5.7.1 (виїзд на дорогу з одностороннім рухом).

Обмеження руху мостом почне діяти після встановлення дорожніх знаків з 20 лютого 2020 року. Слідкуйте за дорожніми знаками!

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