У Києві в 2019 році зареєстрували майже 170 тис. автомобілів.

У 2019 році в Києві зареєстрували 169 903 автомобіля. Про це кореспонденту УНН повідомили в Головному сервісному центрі МВС у відповідь на запит.

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"Протягом 2019 року у місті Києві було зареєстровано таку кількість транспортних засобів – 169 903", - йдеться у відповіді на запит. Нагадаємо, у 2018 році у Києві зареєстрували 114 325 автомобілів. Мове йде не лише про нові, алей про вживані автомобілі.

Загалом в Україні зареєстровано майже 500 тисяч нових та вживаних автомобілів.

Слід зазначити, що збільшення кількості зареєстрованих авто пов’язано, в тому числі, і з легалізацією “євроблях”.

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