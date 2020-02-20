В Киеве в 2019 году зарегистрировали почти 170 тыс. автомобилей.

В 2019 году в Киеве зарегистрировали 169 903 автомобиля. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Главном сервисном центре МВД в ответ на запрос.

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"В течение 2019 года в городе Киеве было зарегистрировано такое количество транспортных средств – 169 903", – говорится в ответе на запрос. Напомним, в 2018 году в Киеве зарегистрировали 114 325 автомобилей.

Всего в Украине зарегистрировали около 500 тыс. машин.

Следует отметить, что увеличение количества зарегистрированных авто связано, в том числе, и с легализацией “евроблях”.

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