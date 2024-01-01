На стоянке в Бельгии прошла облава транспортников

Только на одной стоянке для грузовиков на Нордерлаан в порту Антверпена за несколько часов 9 июня 2025 года инспекторы выписали штрафов на 133 000 евро. Об этом со ссылкой на органы проверки пишет специализированный ресурс Transport Online.

Это одна из крупнейших стоянок в стране. Здесь сосредоточено едва ли не основное место отдыха для международных водителей грузовиков, особенно в выходные и праздничные дни. Из 214 размещенных на стоянке грузовиков 108 были с экипажем.

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Проверяли на соблюдение времени вождения и отдыха, использование тахографов, обязательств по размещению и правильности регистрации работодателей в стране их проживания. Каждая из этих позиций обзора изобиловала не просто ошибками, а критическими фактами социальной несправедливости к водителям со стороны работодателей.

Упрекать за вымышленные или непрофессиональные выводы не стоит: инспекцию проводили под наблюдением бельгийского аудитора труда и при поддержке, среди других, полицейской зоны Антверпена, Федеральной дорожной полиции, Службы надзора за социальным законодательством (TSW), RSZ, SIOD, морской полиции и гражданской защиты. Таким образом, здесь собрались специалисты едва ли не самого высокого уровня, которые "на зубок" знают не только бельгийскую нормативную базу, но и европейскую.

Скриншот: Авто24

Оказалось, что 65 водителей провели свой обычный выходной отдых на автостоянке, что нарушает европейские правила. За это работодателей оштрафовали, в Бельгии штраф за такое нарушение составляет 1800 евро. Самое распространенное нарушение именно касается еженедельного отдыха в кабинах.

Кроме того, было выявлено три нарушения относительно времени управления транспортным средством и отдыха, а также три нарушения по использованию тахографа, включая один случай неправильно установленного устройства. Полиция также обнаружила водителя без действительного водительского удостоверения и еще одного без действительного разрешения на перевозку.

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19 производств касались невыполнения формальных требований по штаб-квартире компании. Кроме того, было 17 заявлений об организации работы таким образом, что водитель не имел возможности поехать домой или на базу по крайней мере раз в четыре недели: в соответствии с действующим законодательством компания должна предлагать такую возможность.

Было выявлено четырех водителей, которые неправильно зарегистрированы для командировки в Бельгию. Также начато расследование относительно заработной платы одной бельгийской транспортной компании. Открыто три расследования относительно возможных нарушений законодательства о социальном обеспечении, а один водитель был уличен в незаконном трудоустройстве.

Наложенные штрафы составили 133 000 евро, но это не было целью мероприятия. Эта акция является частью более широких международных усилий против социального демпинга в транспортном секторе, проводимых при поддержке Европейского органа труда (ELA).