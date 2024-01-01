На стоянці в Бельгії пройшла облава транспортників

Лише на одній стоянці для вантажівок на Нордерлаан у порту Антверпена за кілька годин 9 червня 2025 року інспектори виписали штрафів на 133 000 євро. Про це з посиланням на органи перевірки пише спеціалізований ресурс Transport Online.

Це одна з найбільших стоянок в країні. Тут зосереджено чи не основне місце відпочинку для міжнародних водіїв вантажівок, особливо у вихідні та святкові дні. З 214 розміщених на стоянці вантажівок 108 були з екіпажем.

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Перевіряли на дотримання часу водіння та відпочинку, використання тахографів, зобов'язань щодо розміщення та правильності реєстрації роботодавців у країні їхнього проживання. Кожна з цих позицій огляду рясніла не просто помилками, а критичними фактами соціальної несправедливості до водіїв зі сторони роботодавців.

Дорікати за вигадані чи непрофесійні висновки не варто: інспекцію проводили під наглядом бельгійського аудитора праці та за підтримки, серед інших, поліцейської зони Антверпена, Федеральної дорожньої поліції, Служби нагляду за соціальним законодавством (TSW), RSZ, SIOD, морської поліції та цивільного захисту. Таким чином, тут зібралися фахівці чи не найвищого рівня, котрі "на зубок" знають не тільки бельгійську нормативну базу, але й європейську.

Скриншот: Авто24

Виявилось, що 65 водіїв провели свій звичайний вихідний відпочинок на автостоянці, що порушує європейські правила. За це роботодавців оштрафували, у Бельгії штраф за таке порушення становить 1800 євро.Найпоширеніше порушення саме стосується щотижневого відпочинку в кабінах.

Крім того, було виявлено три порушення щодо часу керування транспортним засобом та відпочинку, а також три порушення щодо використання тахографа, включаючи один випадок неправильно встановленого пристрою. Поліція також виявила водія без дійсного посвідчення водія та ще одного без дійсного дозволу на перевезення.

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19 проваджень стосувалися невиконання формальних вимог щодо штаб-квартири компанії. Крім того, було 17 заяв про організацію роботи таким чином, що водій не мав можливості поїхати додому або на базу принаймні раз на чотири тижні: відповідно до чинного законодавства компанія повинна пропонувати таку можливість.

Було виявлено чотирьох водіїв, котрі були неправильно зареєстровано для відрядження до Бельгії. Також розпочато розслідування щодо заробітної плати однієї бельгійської транспортної компанії. Відкрито три розслідування щодо можливих порушень законодавства про соціальне забезпечення, а одного водія було викрито на незаконному працевлаштуванні.

Накладені штрафи склали 133 000 євро, але це не було метою заходу. Ця акція є частиною ширших міжнародних зусиль проти соціального демпінгу в транспортному секторі, що проводяться за підтримки Європейського органу праці (ELA).