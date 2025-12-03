На Тернопольщине дизельное топливо сливали из тепловозов и продавали

В общем это уже трактуется как ОПГ – организованная преступная группа, действовавшая в зоне ответственности этого железнодорожного участка. Фигурантам дела может грозить до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает Национальная полиция Украины, среди обвиняемых – машинисты, помощники машинистов тепловозов, мастер цеха, сборщик поездов и ныне бывший начальник депо. Последний покрывал преступную деятельность сообщников.

У каждого вора были четкие обязанности

Налицо хорошо отлаженная и отработанная схема. Работники государственного железнодорожного перевозчика сливали дизельное топливо из локомотивов в заранее оговоренных местах.

Зная график движения поездов, члены группы ожидали остановку определенного тепловоза на одной из железнодорожных станций области. Зная, как вмешиваться в топливную систему локомотива, незаконно откачивали топливо в канистры.

После этого уже в дороге временно заполненная дизелем тара "десантировалась" в заранее оговоренном месте.

Отработанная схема кражи горючего из тепловозов оказалась криминальной. Фото: Нацполиция Украины

Деньги соляркой не пахли

А дальше еще проще – канистры перевозились автотранспортом к местам хранения, где переливали топливо в бочки и сбывали жителям области. Средства впоследствии распределялись между участниками "операции".

В ходе досудебных следственных процедур оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области и следователи Главного следственного управления Нацполиции и следователи областной полиции задержали пятерых участников преступной группы "на горячем" и изъяли 2600 литров похищенного дизтоплива.

Что инкриминируют соляролюбам

В общем 18 участникам организованной преступной группы – машинистам и их помощникам, сборщику поездов, бывшему начальнику – следователи полиции сообщили о подозрении. Дело направлено в суд.

Ворам инкриминируют преступления по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Украины.