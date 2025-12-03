На Тернопільщині дизельне пальне зливали з тепловозів та продавали

Загалом це вже трактується як ОЗГ – організована злочинна група, що діяла у зоні відповідальності цієї залізничної дільниці. Фігурантам справи може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Як повідомляє Національна поліція України, серед обвинувачених – машиністи, помічники машиністів тепловозів, майстер цеху, складач поїздів та нині колишній начальник депо. Останній покривав злочинну діяльність спільників.

У кожного крадія були чіткі обов'язки

Це була добре налагоджена та відпрацьована схема. Працівники державного залізничного перевізника зливали дизельне пальне з локомотивів у заздалегідь обумовлених місцях.

Знаючи графік руху поїздів, члени групи очікували на зупинку визначеного тепловоза на одній із залізничних станцій області. Знаючи, як втручатись в паливну систему локомотива, незаконно відкачували паливо у каністри.

Після цього вже в дорозі тимчасово заповнена дизелем тара "десантувалася" в заздалегідь зумовленому місці.

Відпрацьована схема крадіжки пального з теплотягів виявилася кримінальною. Фото: Нацполіція України

Гроші соляркою не пахли

А далі ще простіше – каністри перевозилися автотранспортом до місць зберігання, де переливали пальне в бочки й збували мешканцям області. Кошти згодом розподілялися між учасниками "операції".

В ході досудових слідчих процедур оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та слідчі обласної поліції затримали п’ятьох учасників злочинної групи "на гарячому" та вилучили 2600 літрів викраденого дизпалива.

Що інкримінують соляролюбам

Загалом 18 учасникам організованої злочинної групи – машиністам та їх помічникам, складачу поїздів, колишньому начальникові – слідчі поліції повідомили про підозру. Справу скеровано до суду.

Крадіям інкримінують злочини за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.