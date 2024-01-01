Солярку тепер можна замовити поштовою доставкою: NOVA вже приймає замовлення

Раніше компанія забезпечувала власні потреби у пальному "Нової пошти", постачаючи дизель для заправки своїх автомобілів та генераторів.

Для цього, як йдеться в офіційному повідомлення на сайті підприємства, компанія отримала необхідні ліцензії, закупила власні бензовози, інвестувала в мобільні паливозаправники й уклала довготривалі контракти з виробниками та імпортерами, аби убезпечити логістику від перебоїв в постачанні пального.

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Обсяг інвестицій у створення структурного підрозділу "Нова Енерджі" у 2022-2023 роках склав 3 млн доларів. Однак затрати були того варті – поштове відомство отримало власну службу паливного постачання. Це дозволило забезпечити ритмічну роботу філій й виконати логістичні зобов’язання перед відправниками й отримувачами поштових послуг.

Нині цей напрямок роботи розширено, сервіс з доставлення палива отримують сторонні замовники. Створений ще у 2022 році підрозділ "Нова Енерджі" розпочав дрібногуртові продажі моторного пального на відкритому ринку з доставлення до замовника. Для цього використовується закуплений для власних потреб парк бензовозів.

Нова послуга не є альтернативою класичним АЗС ні за обсягами, ні за щільністю мережі. Цей сервіс має вузьку географію та клієнтуру у тих місцях, де до стаціонарних брендових автозаправок далеко й ганяти транспорт на заправки збитково.

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"Завданням номер один на початку було мінімізувати ризики та забезпечити паливну й енергетичну автономність для Нової пошти. На сьогодні ми на 70% покриваємо її потреби у дизельному паливі. Наступним кроком став вихід Нова Енерджі на відкритий ринок для продажу пального. Наш досвід, знання ринку та наявність стабільних гуртових постачальників дають нам можливість пропонувати вигідні умови співпраці нашим клієнтам", – цитує пресслужба Андрія Литвиненка, СЕО Нова Енерджі.

Першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства. Невеличким фермерським господарствам така послуга зручна.

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Для доставлення моторного палива найчастіше використовується паливозаправник на шасі Iveco Iveco Stralis 310 з денною кабіною HI-Land та потужністю дизельного двигуна 228 кВт/310 к.с.

Тривісний автомобіль має надбудовану цистерну з внутрішнім обсягом під 15 куб. метрів з навантаженням 9 т на передню вісь й 26 т на задній двовісний візок. Такий розподіл вантажності добре вписується в дорожні нормативи.

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Найближчим часом компанія планує вдвічі збільшити парк бензовозів. Також у планах "Нова Енерджі" до кінця року вийти на обсяги продажів до 1,5 млн літрів палива щомісяця.