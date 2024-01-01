Американська пошта їздитиме на страшних, але електричних машинах: фото, відео

Вочевидь, американці взяли приклад з української "Нової пошти", яка задля екологічності та економічності ще торік почала впроваджувати у свої автопарки електромобілі Cenntro LS260. Щоправда, порівнювати масштаби електрифікації рухомого складу двох поштових відомств буде некоректно.

Державний оператор поштових послуг на території США USPS у лютому 2021 року уклав угоду з Oshkosh Defense на виготовлення партії машин загальною сумою 6 мільярдів доларів. Про це повідомляють Associated Press та інші авторитетні ресурси.

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І ось перші надходження акумуляторних фургонів NGDV нового покоління вже потрапили до поштової служби, хоча ці транспортні засоби USPS мала отримати ще у червні 2024 року. Вони поповнили автопарк в Атланті, штат Джорджія, де отримали схвальні відгуки від водіїв-поштарів.

Загалом, очікується чотири варіанти NGDV. В рамках згаданої угоди вони постачатимуться як з бензиновим двигуном, так і з електричним, з переднім або повним приводом. Електрифікація транспорту має поетапне втілення, поки початковий план за угодою включає лише близько 10% електричних вантажівок до обсягу замовленого на зазначену вище суму.

Електричні фургони нового покоління NGDV мають подушки безпеки, 360-градусні камери, моніторинг сліпих зон, датчики зіткнення та антиблокувальну систему гальм. Фото: apnews.com

У грудні 2022 року керівник відомства Деджой оголосив, що поштова служба купить 106 000 автомобілів до 2028 року. Це включає 60 000 автомобілів наступного покоління, 45 000 з них електричні моделі, а також 21 000 інших електромобілів.

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USPS має намір купувати 100% BEV після 2026 року. USPS за іншим контрактом придбає деяку кількість готових електромобілів інших виробників. З Ford уже укладено великий контракт на постачання 9250 E-Transit.

Поки ж основу автопарку державного оператора поштових послуг USPS складають вантажівки Grumman LLV 1986-1994 років випуску. Таким чином, кожній поштовій вантажівці на дорозі сьогодні щонайменше 30 років.

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Якщо порівнювати, то навіть наша "Укрпошта", не кажучи вже про "Нову пошту", такими старезними автомобілями давно не користується – автопарки в основному мають сучасні автомобілі екологічного формату не нижче Євро-5.