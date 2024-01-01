Американская почта будет ездить на страшных, но электрических машинах: фото, видео

Вероятно, американцы взяли пример с украинской “Новой почты”, которая для экологичности и экономичности еще в прошлом году начала внедрять в свои автопарки электромобили Cenntro LS260. Правда, сравнивать масштабы электрификации подвижного состава двух почтовых ведомств будет некорректно.

Государственный оператор почтовых услуг на территории США USPS в феврале 2021 года заключил соглашение с Oshkosh Defense на изготовление партии машин на общую сумму 6 миллиардов долларов. Об этом сообщают Associated Press и другие авторитетные ресурсы.

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И вот первые поступления аккумуляторных фургонов NGDV нового поколения уже попали в почтовую службу, хотя эти транспортные средства USPS должна была получить еще в июне 2024 года. Они пополнили автопарк в Атланте, штат Джорджия, где получили положительные отзывы от водителей-почтальонов.

В общем, ожидается четыре варианта NGDV. В рамках упомянутого соглашения они будут поставляться как с бензиновым двигателем, так и с электрическим, с передним или полным приводом. Электрификация транспорта имеет поэтапное воплощение, пока начальный план по соглашению включает лишь около 10% электрических грузовиков к объему заказанного на указанную выше сумму.

Электрические фургоны нового поколения NGDV имеют подушки безопасности, 360-градусные камеры, мониторинг слепых зон, датчики столкновения и антиблокировочную систему тормозов. Фото: apnews.com

В декабре 2022 года руководитель ведомства Деджой объявил, что почтовая служба купит 106 000 автомобилей до 2028 года. Это включает 60 000 автомобилей следующего поколения, 45 000 из них электрические модели, а также 21 000 других электромобилей.

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USPS намерена покупать 100% BEV после 2026 года. USPS по другому контракту приобретет некоторое количество готовых электромобилей других производителей. С Ford уже заключен крупный контракт на поставку 9250 E-Transit.

Пока же основу автопарка государственного оператора почтовых услуг USPS составляют грузовики Grumman LLV 1986-1994 годов выпуска. Таким образом, каждому почтовому грузовику на дороге сегодня не менее 30 лет.

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Если сравнивать, то даже наша "Укрпочта", не говоря уже о "Новой почте", такими старыми автомобилями давно не пользуется – автопарки в основном имеют современные автомобили экологического формата не ниже Евро-5.