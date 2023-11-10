В Україні зростає попит на паливозаправники малої розмірної групи: на цьому тижні завод спецтехніки "Техкомплект" відправив замовникам дві партії машин саме з невеличкими 4- та 5-кубовими цистернами.

Менший за розміром паливозаправник APZ-4.0 з 4-кубометровою цистерною виготовлено і встановлено на шасі Iveco Daily. На адресу замовника з компанії АМАКО відправлено відразу дві такі машини. Тепер в автопарку цього клієнта буде п'ять паливозаправників.

Машина хоча й у малій розмірній групі, але в такому ж секційному виконанні, що й великі танкери. Цистерна цієї модифікації розрахована на транспортування та видачу двох різних видів пального (з обов’язковим обліком). Обидві секції мають окремі вузли видачі та обліку.

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Автопаливозаправник для перевезення світлих нафтопродуктів і навіть заправки інших транспортних засобів через лічильник може також зливати доставлені рідини самопливом зі своєї цистерни в місткість, розташовану нижче рівня цистерни. При потребі злив нафтопродуктів може проводитися помпою, що встановлений на автоцистерні.

Паливозаправник APZ-4.0 з 4-кубометровою цистерною на шасі Iveco Daily. Фото: Техкомплект

За день до цього "Техкомплект" відправив іншому замовнику виготовлений 5-кубовий паливозаправник на базі Foton Aumark BJ 1088 (4х2). Машина для транспортування світлих нафтопродуктів має вбудований модуль для видачі та обліку палива.

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Монтажна довжина шасі дозволила окрім класичної цистерни згаданої кубатури встановити між кабіною і кузовною циліндричною надбудовою додаткову зручну металеву шафу для перевезення та зберігання інструментів, супутніх аксесуарів, особистих речей водія тощо.

Тут також дві секції для різних видів чи сортів палива, аналогічний агрегатно-апаратний набір видачі та обліку, що й в описаному вище замовленні. Втім, завод може зробити цистерну односекційною та на шасі іншого виробника.

Паливозаправник APZ-5.0 з 5-кубометровою цистерною на шасі Foton Aumark. Фото: Техкомплект

Скажімо, у жовтні "Техкомплект" відправив такий же 5-кубовий паливозаправник на ходовій базі JAC N90. Це вже другий випадок, коли замовник вибирав під малорозмірне перевезення й видачу світлих нафтопродуктів таке шасі.