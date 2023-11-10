В Украине растет спрос на топливозаправщики малой размерной группы: на этой неделе завод спецтехники "Техкомплект" отправил заказчикам две партии машин с небольшими 4- и 5-кубовыми цистернами.

Меньший по размеру топливозаправщик APZ-4.0 с 4-кубометровой цистерной изготовлен и установлен на шасси Iveco Daily. В адрес заказчика из компании АМАКО отправлены сразу две такие машины. Теперь в автопарке этого клиента будет пять топливозаправщиков.

Машина хоть и в малой размерной группе, но в таком же секционном исполнении, что и большие танкеры. Цистерна этой модификации рассчитана на транспортировку и выдачу двух разных видов горючего (с обязательным учетом). Обе секции имеют отдельные узлы выдачи и учета.

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Автотопливозаправщик для перевозки светлых нефтепродуктов и даже заправки других транспортных средств через счетчик учета может также сливать доставленные жидкости самотеком из своей цистерны в емкость, расположенную ниже уровня цистерны. При необходимости слив нефтепродуктов может производиться помпой, установленной на автоцистерне.

Топливозаправщики APZ-4.0 с 4-кубометровой цистерной на шасси Iveco Daily. Фото: Техкомплект

Днем ранее "Техкомплект" отправил другому заказчику изготовленный 5-кубовый топливозаправщик на базе Foton Aumark BJ 1088 (4х2). Машина для транспортировки светлых нефтепродуктов имеет встроенный модуль выдачи и учета топлива.

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Монтажная длина шасси позволила кроме классической цистерны упомянутой кубатуры установить между кабиной и кузовной цилиндрической надстройкой дополнительный удобный металлический шкаф для перевозки и хранения инструментов, сопутствующих аксессуаров, личных вещей водителя.

Здесь также две секции для различных видов или сортов топлива, аналогичный агрегатно-аппаратный набор выдачи и учета, что и в описанном выше заказе. Впрочем, завод может сделать односекционную цистерну и на шасси другого производителя.

Топливозаправщик APZ-5.0 с 5-кубометровой цистерной на шасси Foton Aumark. Фото: Техкомплект

Скажем, в октябре "Техкомплект" отправил такой же 5-кубовый топливозаправщик на ходовой базе JAC N90. Это уже второй случай, когда заказчик выбирал под малоразмерную перевозку и выдачу светлых нефтепродуктов такое шасси.