Солярку теперь можно заказать почтовой доставкой: NOVA уже принимает заказы

Ранее компания обеспечивала собственные потребности в топливе "Новой почты", поставляя дизель для заправки своих автомобилей и генераторов.

Для этого, как говорится в официальном сообщении на сайте предприятия, компания получила необходимые лицензии, закупила собственные бензовозы, инвестировала в мобильные топливозаправщики и заключила долгосрочные контракты с производителями и импортерами, чтобы обезопасить логистику от перебоев в поставках топлива.

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Объем инвестиций в создание структурного подразделения "Новая Энерджи" в 2022-2023 годах составил 3 млн долларов. Однако затраты того стоили – почтовое ведомство получило собственную службу топливного снабжения. Это позволило обеспечить ритмичную работу филиалов и выполнить логистические обязательства перед отправителями и получателями почтовых услуг.

Сейчас это направление работы расширено, сервис по доставке топлива получают сторонние заказчики. Созданное еще в 2022 году подразделение "Нова Энерджи" начало мелкооптовые продажи моторного топлива на открытом рынке по доставке к заказчику. Для этого используется закупленный для собственных нужд парк бензовозов.

Новая услуга не является альтернативой классическим АЗС ни по объемам, ни по плотности сети. Этот сервис имеет узкую географию и клиентуру в тех местах, где до стационарных брендовых автозаправок далеко и гонять транспорт на заправки убыточно.

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"Задачей номер один в начале было минимизировать риски и обеспечить топливную и энергетическую автономность для Новой почты. На сегодня мы на 70% покрываем ее потребности в дизельном топливе. Следующим шагом стал выход Нова Энерджи на открытый рынок для продажи топлива. Наш опыт, знания рынка и наличие стабильных оптовых поставщиков дают нам возможность предлагать выгодные условия сотрудничества нашим клиентам", – цитирует пресс-служба Андрея Литвиненко, СЕО Нова Энерджи.

Первыми покупателями стали украинские сельскохозяйственные предприятия. Небольшим фермерским хозяйствам такая услуга удобна.

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Для доставки моторного топлива чаще всего используется топливозаправщик на шасси Iveco Stralis 310 с дневной кабиной HI-Land и мощностью дизельного двигателя 228 кВт/310 л.с.

Трехосный автомобиль имеет надстроенную цистерну с внутренним объемом под 15 куб. метров с нагрузкой 9 т на переднюю ось и 26 т на заднюю двухосную тележку. Такое распределение грузоподъемности хорошо вписывается в дорожные нормативы.

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В ближайшее время компания планирует вдвое увеличить парк бензовозов. Также в планах "Нова Энерджи" до конца года выйти на объемы продаж до 1,5 млн литров топлива ежемесячно.