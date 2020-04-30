В форме "купе" модель может получить приставку GTX.

Качество шпионских снимков оставляет желать лучшего, но они показывают главное – корму купеобразного кроссовера.

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Volkswagen планировал презентовать свой электрический кроссовер Volkswagen ID 4 на Автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад. Это не произошло, но немецкий производитель все еще собирается расширять свои предложения на электрические автомобили, хотя и с задержкой. Как подтверждают эти фотографии, в ID 4 будет как минимум две кузовные модификации.

По габаритам электрические кроссоверы не будут отличаться, их "готовят" по проверенному временем рецепту, который предусматривает иные кузовные выштамповки.

У тестового прототипа можно заметить забавный камуфляж, имитирующий патрубки выхлопа в заднем бампере, а также аккуратный спойлер на крышке багажника, который намекает на более спортивный характер купеобразной версии. Угол наклона крыши не слишком острый, что означает незначительное уменьшение пространства над головами пассажиров задних кресел, а поклаже в багажнике точно будет теснее.

Фото: шпионские снимки купеобразной версии Volkswagen ID 4 / Autoblog

По предварительным данным, купеобразный ID 4 получит индекс GTX – вроде, именно так в Volkswagen решили обозначать электрические соответствия GTI-машин. Ожидается, что все версии ID 4 будут оснащены двумя электромоторами, которые обеспечат кроссоверам полный привод. Не исключено, что версия GTX получит несколько более производительную силовую установку, чем у базового ID 4, которому обещано 300 сил и запас хода в 400 км.

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