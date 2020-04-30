У формі "купе" модель може отримати приставку GTX.

Якість шпигунських знімків залишає бажати кращого, але вони показують головне – корму купеподібного кросовера.

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Volkswagen планував презентувати свій електричний кросовер Volkswagen ID 4 на Автосалоні в Нью-Йорку кілька тижнів тому. Цього не сталось, але німецький виробник все ще збирається розширювати свої пропозиції на електричні автомобілі, хоча й з затримкою. Як підтверджують ці фотографії, у ID 4 буде як мінімум дві кузовні модифікації.

За габаритами електричні кросовери не відрізнятимуться, їх “готують” за перевіреним часом рецептом, який передбачає інакші кузовні виштамповки.

У тестового прототипа можна помітити кумедний камуфляж, що імітує патрубки вихлопу в задньому бампері, а також акуратний спойлер на кришці багажника, який натякає на більш спортивний характер купеподібної версії. Кут нахилу даху не надто гострий, що означає незначне зменшення простору над головами пасажирів задніх крісел, а поклажі в багажнику точно буде тісніше.

Фото: шпигунські знімки купеподібної версії Volkswagen ID 4 / Autoblog

За попередніми данними, купеподібний ID 4 отримає індекс GTX – начебто, саме так у Volkswagen вирішили позначати електричні відповідники GTI-машин. Очікується, що всі версії ID 4 будуть оснащені двома електромоторами, які забезпечать кросоверам повний привід. Не виключено, що версія GTX отримає трохи більш продуктивну силову установку, ніж у базового ID 4, якому обіцяно 300 сил і запас ходу у 400 км.

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