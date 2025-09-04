На трассе Киев-Чоп достраивают путепровод на Макаров

ФОТО: Госвосстановление Украины|
Здесь разобрали разбитые конструкции теперь сооружают опоры для нового перекрытия
Это сложное сооружение на автомобильной дороге Т-10-19 возле городка Макаров Киевской области частично разобрано, избавилась от остатков старых поврежденных конструкций.
Об этом говорится в сообщении Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины и аналогичном извещении ее регионального отделения в Киевской области.
Значение этого путепровода для логистики всего региона огромное. Самое главное преимущество наступит для транспортного сообщения после восстановления пересечения с международной дорогой М-06 Киев – Чоп.
Таким образом на дороге Бородянка-Макаров-Бышев будут созданы надлежащие условия для восстановления безопасного и быстрого грузовых, пассажирских перевозок и частных поездок между громадами Киевской области.
Сейчас выполняются работы по:
- армированию и бетонированию ригеля промежуточной опоры № 1;
- армированию и подготовке к бетонированию ригеля крайней опоры № 4;
- монтаж подмостей возле промежуточной опоры №2.
После завершения строительных работ путепровод обеспечит бесперебойное движение транспорта по международным направлениям, создаст надлежащие условия для обеспечения жизнедеятельности населения и потребностей обороны.
Вот так до войны выглядела развязка вблизи Макарова, а теперь после восстановления она будет еще лучше и безопаснее. Скриншот: Авто24, Google Maps