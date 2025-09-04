На трассе Киев-Чоп достраивают путепровод на Макаров

Это сложное сооружение на автомобильной дороге Т-10-19 возле городка Макаров Киевской области частично разобрано, избавилась от остатков старых поврежденных конструкций.

Об этом говорится в сообщении Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины и аналогичном извещении ее регионального отделения в Киевской области.

Значение этого путепровода для логистики всего региона огромное. Самое главное преимущество наступит для транспортного сообщения после восстановления пересечения с международной дорогой М-06 Киев – Чоп.

Таким образом на дороге Бородянка-Макаров-Бышев будут созданы надлежащие условия для восстановления безопасного и быстрого грузовых, пассажирских перевозок и частных поездок между громадами Киевской области.

Сейчас выполняются работы по:

армированию и бетонированию ригеля промежуточной опоры № 1;

армированию и подготовке к бетонированию ригеля крайней опоры № 4;

монтаж подмостей возле промежуточной опоры №2.

После завершения строительных работ путепровод обеспечит бесперебойное движение транспорта по международным направлениям, создаст надлежащие условия для обеспечения жизнедеятельности населения и потребностей обороны.

Вот так до войны выглядела развязка вблизи Макарова, а теперь после восстановления она будет еще лучше и безопаснее. Скриншот: Авто24, Google Maps