На трасі Київ-Чоп добудовують шляхопровід на Макарів

Ця складна споруда на автомобільній дорозі Т-10-19 біля містечка Макарів на Київщині частково розібрана, позбавилася залишків старих пошкоджених конструкцій.

Про це йдеться в повідомленні Служби відновлення і розвитку інфраструктури України та аналогічному сповіщенні її регіонального відділення у Київській області.

Значення цього шляхопроводу для логістики всього регіону величезне. Найголовніша перевага настане для транспортного сполучення після відновлення перетину з міжнародною дорогою М-06 Київ – Чоп.

Фото: Держвідновлення України

Таким чином на дорозі Бородянка-Макарів-Бишів буде створено належні умови для відновлення безпечного і швидкого вантажного, пасажирського перевезення та приватних поїздок між громадами Київської області.

Наразі виконуються роботи з:

армування та бетонування ригелю проміжної опори № 1;

армування та підготовки до бетонування ригелю крайньої опори № 4;

монтаж підмостей біля проміжної опори №2.

Після завершення будівельних робіт шляхопровід забезпечить безперебійний рух транспорту за міжнародними напрямками, створить належні умови для забезпечення життєдіяльності населення і потреб оборони.

Ось такий вигляд до війни мала розв'язка поблизу Макарова, а тепер після відбудови вона буде ще кращою та безпечнішою. Скриншот: Авто24, Google Maps