На колишній лінії оборони Київщини ремонтують ще один шляхопровід та міст

Один із ключових рубежів оборони Київщини зазнав ушкоджень через артилерійські обстріли та вибухи. Знаковий для логістики кількох регіонів Київської області об’єкт транспортної інфраструктури буде відновлено для безпечного і швидкого сполучення між громадами.

Як йдеться у повідомленні Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області, тут влаштують нову споруду з частковим розбиранням старої. Роботи ведуться в активному темпі.

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На нинішньому етапі фахівці біля однієї з опор формують конусоподібний насип з ґрунту. Це важливий етап підготовки для подальшого зведення конструктивних елементів мосту.

Також тривають роботи з розчищення та підготовки майданчика, насипання ґрунту та ущільнення кожного шару для недопущення осідання. Проводиться формування конуса та його укріплення.

Фото: Служба відновлення Київщини

Ці та інші роботи забезпечать надалі стійкість конструкції мосту. Вони є основою для встановлення перехідних плит, бар’єрного огородження, впливають на довговічність та безпеку всієї мостової споруди.

Попередньо будівельники провели засипку з ущільненням паль, розробку грунту для влаштування дренажу на одній з опор, засипку каменю дренажу, влаштування майданчика з плит для монтажу підмосток ригеля першої опори.

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Коли планується завершення робіт, як і відкриття руху транспорту по шляхопроводу, не повідомляється.

Це не єдиний транспортний об’єкт, який Київщина відновлює після ушкоджень у 2022 році. Попутно ведеться капітальний ремонт мосту через річку Тетерів. На початку повномасштабного російського вторгнення через обстріли та руйнування були пошкоджені визначальні елементи споруди — прогонові будови, опори.

Фото: Служба відновлення Київщини

Рух мостом став неможливим, що суттєво порушило транспортно-логістичні зв’язки пристоличного регіону і транзитний рух у напрямку кордону з ЄС.

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Будівельники вже провели демонтаж зруйнованих та пошкоджених конструктивних елементів мосту, зокрема, чотирьох залізобетонних прогонових будов. Згодом, для забезпечення виконання ремонтно-відновлювальних робіт, було зведено шість прогонів мосту зі сталевих балок.

Фото: Служба відновлення Київщини

Коли об’єкт буде введено в експлуатацію, з якої дати відкриється повноцінний рух, також не повідомляється.