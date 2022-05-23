На пикапы, попадающие к ВСУ, устанавливают автоматические гранатометы Mark 19 калибра 40-мм американского производства.

Мобильные группы на автомобилях, оснащенных американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в Вооруженных Силах Украины и борются с российскими оккупантами, сообщили в Оперативном командовании "Запад".

Гранатометы поступили в Украину в рамках помощи безопасности от Соединенных Штатов Америки.

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Американское оружие установлено на пикапы Nissan Navara, Mitsubishi L200 и другие – их волонтеры собирают по всей Европе и предоставляют бойцам на передовую. Часто встречаются даже праворульные машины из Великобритании. Автомобили окрашивают в защитный цвет или покрывают пленкой, устанавливают вооружение. Это могут быть пулеметы, гранатометы или ракетницы ПТУР. Пока показано, как использую гранатометы Mk 19.

Гранатомет Mk 19 (от Mark 19) – американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием под боеприпасы 40×53 мм. Mark 19 находится на вооружении армии США с конца 1960-х годов в разных модификациях.

В отличие от имеющегося на вооружении в Вооруженных Силах Украины АГС-17 имеет более широкую номенклатуру боеприпасов:

штатный M430 HEDP многоцелевой с обломочно-кумулятивным действием (пробивает до 50 мм бронебойной стали, а радиус поражения – 5 метров)

обломочные M383 и M384

обучающие M385

40-мм автоматический гранатомет Mk 19

40-мм автоматический гранатомет Mk 19

В каждом стандартном коробе содержится 32 выстрела, соединенных звеньями M16A2 в ленту.

Переданная Украине модификация производилась в период с 1981 по 2000 годы в Соединенных Штатах. Гранатомет также производят по лицензии в таких странах, как Республика Корея и Турция.