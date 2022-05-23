На пікапах, які потрапляють до ЗСУ, встановлюють автоматичні гранатомети Mark 19 калібру 40-мм американського виробництва.

Мобільні групи на автомобілях, які оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних Силах України, і борються з російськими окупантами, повідомили у Оперативному командуванні “Захід”.

Гранатомети надійшли до України в рамках безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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Американська зброя встановлена на пікапи Nissan Navara, Mitsubishi L200та інші – їх волонтери збирають по всій Європі та надають бійцям на передову. Часто трапляються навіть праворульні машини з Великобританії. Автомобілі фарбують у захисний колір чи покривають плівкою, встановлюють озброєння. Це можуть бути кулемети, гранатомети чи ракетниці ПТУР. Наразі показано, як використовуються гранатомети Mk 19.

Гранатомет Mk 19 (від Mark 19) – американський автоматичний станковий гранатомет зі стрічковим живленням під боєприпаси 40×53 мм. Mark 19 перебуває на озброєнні армії США з кінця 1960-х років у різних модифікаціях.

На відміну від наявного на озброєнні у Збройних Силах України АГС-17 має більш широку номенклатуру боєприпасів:

штатний M430 HEDP є багатоцільовим з уламково-кумулятивною дією (пробиває до 50 мм бронебійної сталі, а радіус ураження – 5 метрів)

уламкові M383 та M384

навчальні M385

40-мм автоматичний гранатомет Mk 19

40-мм автоматичний гранатомет Mk 19

У кожному стандартному коробі міститься 32 постріли з’єднані ланками M16A2 у стрічку.

Передана Україні модифікація виготовлялась у період з 1981 по 2000 роки у Сполучених Штатах. Гранатомет також виробляється за ліцензією у таких країнах як Республіка Корея та Туреччина.