По сравнению с 2018 годом, украинцы выставили на продажу больше авто, но купили меньше. Среди новых авто по всем показателям лидирует Toyota. А в самые популярные авто с пробегом так и не вернулся ВАЗ.

За первое полугодие 2019 года на AUTO.RIA было добавлено больше 1 048 000 предложений о продаже авто с пробегом, что на 57 000 больше, чем за аналогичный период годом ранее и на 91 000 больше, чем два года назад.

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Традиционно пальма первенства среди проданных на AUTO.RIA принадлежит Daewoo Lanos – с января было продано почти 5 900 авто этой марки/модели. Это на 1 300 больше, чем у ближайшего преследователя – Renault Megane. Volkswagen Passat B5, год назад дышавший в затылок бестселлера отечественного авторынка, потерял вторую строчку. А вот российские ВАЗы, что 2 года назад были широко представлены в топе, так в него и не вернулись.

Что касается общей картины продаж, то здесь рынок несколько просел. За первые 6 месяцев 2018 на AUTO.RIA было продано 287 000 авто с пробегом. А в этом году, если верить отметкам "продано", всего 265 000, что на 7,7% меньше. Наиболее оживленным традиционно оказался май – 48 000 + б/у авто продалось на AUTO.RIA именно в этом месяце.

Кардинальные изменения коснулись нерастаможенных авто. Вследствие законов и ограничений, направленных на так называемые "евробляхи", их количество на рынке резко сократилось вдвое. Если за первые 6 месяцев прошлого года на продажу было выставлено 189 000+ нерастаможенных легковых авто, то уже в этом году их количество не дотянуло даже до 95 000. Та же тенденция отслеживается и в продаже всего нерастаможенного транспорта: 111 500+ продаж за полгода в 2018 против 67 000+ в 2019.

Среди тех, кто интересуется новыми авто из салонов, больше всего в почете Toyota – салоны именно этого бренда получают больше всего звонков. Интерес к марке подтверждается и результатами национальной премии "Авто Лидер". Два из трех раз абсолютным автолидером украинцы выбирали новинки Toyota. Последний раз – Toyota Land Cruiser Prado.

Также часто звонят (по убыванию) Renault, Kia и Nissan. А замыкает ТОП-5 самых популярных новых авто Mercedes-Benz.

Если же рассматривать модели авто, то, как и год назад, украинцы чаще всего ищут и просматривают KIA Sportage. Зато сменился лидер среди моделей, привлекающих звонки. Если год назад им был Renault Duster, то сейчас это Toyota Land Cruiser Prado. Что интересно, вторая строчка тоже принадлежит представителю японской корпорации – Toyota Rav 4.

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