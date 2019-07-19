Порівняно з 2018 роком, українці виставили на продаж більше авто, проте купили менше. Серед нових авто за всіма показниками лідирує Toyota. А до найпопулярніших авто з пробігом так і не повернувся ВАЗ.

За перше півріччя 2019 року на AUTO.RIA було додано більше 1 048 000 пропозицій про продаж авто з пробігом, що на 57 000 більше, ніж за аналогічний період роком раніше й на 91 000 більше, ніж два роки тому.

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Традиційно пальма першості серед проданих на AUTO.RIA належить Daewoo Lanos — з січня було продано майже 5 900 авто цієї марки/моделі. Це на 1 300 більше, ніж у найближчого переслідувача — Renault Megane. Volkswagen Passat B5, що рік тому дихав у потилицю бестселлеру вітчизняного авторинку, втратив другу сходинку. А от російські ВАЗи, що 2 роки тому були широко представлені в ТОПі, так до нього й не повернулись.

Що стосується загальної картини продажів, то тут ринок дещо просів. За перших 6 місяців 2018 на AUTO.RIA було продано 287 000 авто з пробігом. А цього року, якщо вірити відміткам "продано", всього 265 000, що на 7,7% менше. Найбільш жвавим традиційно виявився травень — 48 000+ вживаних авто продалось на AUTO.RIA саме цього місяця.

Кардинальні зміни торкнулись нерозмитнених авто. Внаслідок законів та обмежень, направлених на так звані "євробляхи", їх кількість на ринку різко скоротилась удвічі. Якщо за перших 6 місяців минулого року на продаж було виставлено 189 000+ нерозмитнених легкових авто, то вже цього року їх кількість не дотягнула навіть до 95 000. Та ж тенденція відстежується і у продажу всього нерозмитненого транспорту: 111 500+ продажів за півроку в 2018 проти 67 000+ у 2019.

Серед тих, хто цікавиться новими авто з салонів, найбільше в пошані Toyota — салони саме цього бренду отримують найбільше дзвінків. Інтерес до марки підтверджується й результатами національної премії "Авто Лідер". Два з трьох разів Абсолютним Авто Лідером українці обирали новинки Toyota. Востаннє — Toyota Land Cruiser Prado.

Також часто дзвонять (по спадаючій) Renault, Kia та Nissan. А замикає ТОП-5 найпопулярніших нових авто Mercedes-Benz.

Якщо ж розглядати моделі авто, то, як і рік тому, українці найчастіше шукають та переглядають KIA Sportage. Зате змінився лідер серед моделей, що залучають дзвінки. Якщо рік тому ним був Renault Duster, то зараз це Toyota Land Cruiser Prado. Що цікаво, друга сходинка теж належить представнику японській корпорації — Toyota Rav 4.

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