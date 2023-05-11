Значительный рост доли "серого" рынка формируется в результате поставок электромобилей из Китая.

В прошлом году украинцы приобрели 40 тысяч новых автомобилей, среди которых электромобилей было 4137 штук, то есть около 10%. За четыре месяца этого года из 17 650 автомобилей доля электромобилей уже более 16%, чтобы в абсолютных числах составляет 2863 единицы, утверждают в AUTO-Consulting. Выглядит положительно, но эти продажи снабжены не официальными импортерами.

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Доля "серых" электромобилей в прошлом году составляла 69%. В этом году по итогам первого квартала года этот показатель вырос до 84%.

Такая ситуация сложилась по нескольким причинам.

Во-первых, большинство хитов в сегменте электромобилей не имеют официальных аналогов. То есть, мелкие серые автосалоны привозят к нам разнообразные модели с китайского рынка, которых даже нет в Европе. Учитывая ценовую политику и льготы на экологический транспорт в Китае, а также льготы на растаможку у нас, такие машины обходятся довольно дешево. Окончательная цена для покупателя формируется рынком, а он здесь очень конкурентен.

Во-вторых, официальным импортерам нечего предложить в этом сегменте. Да, официальных электромобилей появляется все больше, но они значительно дороже. К тому же нам доступна только ограниченная модельная гамма электрокаров. Некоторые автопроизводители вообще не предоставили право продавать электромобили официальным украинским дилерам, учитывая небольшой объем рынка.

Яркий пример – Honda. Японский автопроизводитель имеет собственные электрокары, которые довольно успешно у нас продаются, но благодаря “серым” автосалонам. Еще бы, ведь некоторые из них предлагают модель Honda M-NV с автономным пробегом до 480 км за миллион (999 900 грн). В то же время, официальный импортер предлагает городской хэтчбек Honda Jazz e:HEV (другого сейчас нет), который стоит 1 164 900 грн.

В Хонде Украина обещают заполнить электромобильную нишу в ближайшее время, но им придется вступить в жесткую конкуренцию с “серыми” дилерами, которые также предлагают Honda.

На сегодняшний день доля "серого" рынка в общем объеме украинского авторынка уже составляет 14% всех проданных новых автомобилей (17650 штук). А еще в начале 2022 года этот показатель был всего 2-3%. Все идет к тому, что скоро каждая пятая проданная в Украине новая машина будет серой, ведь до конца года этот показатель может достичь 20%!

Большинство владельцев электромобилей из Китая выбирают их по цене, а также стремятся сэкономить в будущем – на горючем, отсутствии регулярного дорогостоящего техобслуживания. Но когда что-то выйдет из строя, то об опыте ремонта редкого китайского бренда мало кто не думает. Пока лично не столкнется с такой проблемой. Что-то похожее на украинском рынке уже происходило в 90-е и начале 2000-х.

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В то же время у "серых" автомобилей может возникнуть проблема с сервисом и запчастями. Например, на автомобиле Volkswagen ID в Украине не распространяется гарантия, авторизованные дилеры или любые сервисные центры, одобренные Volkswagen в Украине, не могут производить ремонт каких-либо элементов или составных частей таких автомобилей.

Лучшая ситуация в сегменте премиальных электромобилей. Денежным владельцам Porsche Taycan или Audi e-tron GT не столь важна определенная выгода при покупке или в процессе пользования, как качественный сервис и новый опыт эксплуатации.

Таким образом, стремительный рост серого рынка несет как положительные моменты (способствует распространению электрических авто), так и отрицательные (возможны проблемы с сервисом).